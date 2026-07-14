La inflación de junio fue de 1,9%, la más baja de los últimos 10 meses El Indec informó este martes que los precios acumularon una suba promedio de 16,8% durante los primeros seis meses del año, mientras que a nivel interanual el incremento fue de 33,5%

La inflación oficial de junio fue de 1,9% y los precios se incrementaron un 16,8% durante los primeros seis meses de 2026, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). A nivel interanual, la variación fue de 33,5%.

En su informe mensual, el Indec precisó que la división en la que se produjeron los aumentos más significativos fue Recreación y cultura (4,2%), seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%), Salud (2,9%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%), que también registraron subas por encima del promedio.

En el otro extremo, las menores variaciones se registraron en Prendas de vestir y calzado (0,4%) y Comunicación (0,9%).

Por su parte, la categoría Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento promedio de 1,3% y fue la división con mayor incidencia en las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo, impulsada por las subas en verduras y panificados.









En el Gran Buenos Aires, el Noreste y la Patagonia, en cambio, el mayor impacto sobre el índice general provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, debido a los aumentos en electricidad, alquileres y, según la región, expensas y gas en garrafa.

Al analizar las categorías que releva el Indec, los precios estacionales registraron el mayor incremento del mes, con un alza de 3,4%, explicada principalmente por los aumentos en verduras y en los servicios turísticos, parcialmente compensados por la baja en las frutas.

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Los precios regulados aumentaron 2,3%, impulsados por las subas en electricidad y transporte público. En tanto, el IPC Núcleo –que excluye los componentes estacionales y regulados– avanzó 1,6%, con incrementos vinculados a pan y cereales, productos medicinales y alquileres.

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía Luis Caputo destacó en su cuenta de X: “La inflación de junio fue la más baja en 10 meses”. Además, señaló que “la inflación núcleo fue de 1,6% mensual”, la menor desde julio de 2025, y remarcó que la media móvil de tres meses volvió a descender, “reflejando la fortaleza del proceso de desinflación”.