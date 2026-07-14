El Gobierno reúne a su mesa política para definir la agenda legislativa Con el objetivo de trazar la hoja de ruta parlamentaria tras el reciente recambio en la Jefatura de Gabinete, el oficialismo mantendrá su encuentro semanal este martes. El avance del proyecto para reformar el Banco Central y las negociaciones con los gobernadores serán los ejes centrales.

La jornada de este martes en la Casa Rosada estará signada por la actividad política de alto nivel. Según confirmaron fuentes oficiales, la agenda comenzará a las 11 de la mañana con la habitual conferencia de prensa del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier. Inmediatamente después, se llevará a cabo un nuevo cónclave de la “mesa política” del oficialismo, consolidando así la dinámica de encuentros semanales establecida hace siete días para monitorear permanentemente las iniciativas de gestión.

La hoja de ruta en el Congreso

El objetivo principal de la cumbre será diagramar la estrategia parlamentaria en esta nueva etapa, marcada por el recambio en la Jefatura de Gabinete. Tras la salida de Manuel Adorni, el Ejecutivo busca capitalizar este “nuevo aire” para avanzar con una batería de proyectos trabados o de reciente ingreso.

Entre las prioridades absolutas se encuentra la iniciativa presentada este lunes por el presidente Javier Milei para modificar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Esta medida clave viene siendo trabajada de manera conjunta entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En paralelo, el Gobierno afina los números para el avance de otras leyes fundamentales dialogadas en la cumbre anterior: el Senado tiene previsto tratar este jueves 16 de julio la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, mientras que a partir del próximo 20 de julio girarán a la Cámara de Diputados las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, las cuales incorporaron aportes técnicos del sector.

Economía, seguridad y clima

Durante la reunión también habrá espacio para repasar el escenario general del país. Se espera que Luis Caputo brinde una actualización del panorama económico, respaldado por los recientes datos positivos difundidos por el INDEC, que mostraron un repunte en el sector de la construcción (con un crecimiento del 6,3% mensual y del 4,1% interanual durante mayo).

Por otro lado, la agenda multisectorial de la mesa incluirá el análisis sobre el estado de la cobertura de salud para las fuerzas federales de seguridad, y las tareas de prevención que coordina la Agencia Federal de Emergencias (AFE) junto al Servicio Meteorológico Nacional frente a la posible llegada del fenómeno de El Niño.

El rol clave de Santilli con los gobernadores

Para articular y destrabar el frente legislativo, el informe del jefe de Gabinete será fundamental. Diego Santilli tiene a su cargo exponer los avances en las conversaciones entabladas con gobernadores de distintas fuerzas políticas, un paso ineludible para cosechar los votos que el oficialismo necesita en el recinto.

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El encuentro volverá a reunir a las máximas figuras de la mesa chica libertaria y aliados: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el influyente asesor presidencial, Santiago Caputo.