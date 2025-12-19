El Banco Mundial aprobó un crédito de USD 300 millones para financiar los subsidios al gas en Argentina La entidad multilateral explicó que los fondos tienen como objetivo proteger a los hogares más vulnerables y promover la sostenibilidad fiscal y ambiental del sector energético

El Banco Mundial informó este viernes que su directorio aprobó un préstamo de USD 300 millones para la Argentina. El crédito tiene tasa variable y se reembolsará en 32 años, tras un período de gracia de 7 años.

La entidad multilateral explicó que la financiación contribuirá a fortalecer la capacidad para optimizar el alcance de los subsidios al gas, de modo tal de proteger a los hogares más vulnerables y promover la sostenibilidad fiscal y ambiental del sector energético.

Según detalló el Banco Mundial, se trata de un financiamiento adicional al proyecto “Apoyo a la transición a un sector eléctrico sustentable”, que ya respaldó la mejora del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (Rase), una iniciativa por la que fueron reclasificados 1,2 millones de hogares.

“Acompañamos los esfuerzos del gobierno por continuar mejorando la focalización de los subsidios de gas para que lleguen a las poblaciones más vulnerables, quienes destinan un mayor porcentaje de sus ingresos en satisfacer sus necesidades energéticas”, afirmó Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay.

Con el nuevo proyecto, se prevé alcanzar tanto a usuarios de red como de gas envasado, con especial atención a los hogares de bajos ingresos y regiones sin acceso a gas por red, donde la población depende del gas envasado para satisfacer sus necesidades energéticas, principalmente, para cocinar.

“El proyecto simplificará, armonizará y modernizará los diversos esquemas de subsidios para el suministro de gas, mejorando tanto la eficiencia como la accesibilidad. En particular, se prevé la integración de los beneficiarios de gas envasado a un registro, facilitando su acceso a subsidios y programas complementarios”, destacaron desde el Banco Mundial en un comunicado.

Además, agregaron que al ajustar mejor el esquema de subsidios a los patrones de consumo de energía de los hogares, se busca mejorar la equidad del sistema y el uso de la energía, disminuir el consumo, incentivar medidas de eficiencia energética y reducir gastos innecesarios.

Cambios en los subsidios

El apoyo financiero del Banco Mundial se anunció luego de que el Gobierno informara su decisión de cambiar el régimen de subsidios actual, en línea con el pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) de simplificar la asignación de esos recursos.

A fines de noviembre, la Secretaría de Energía planteó pasar a un nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La segmentación de tarifas vigentes que se divide en tres niveles (ingresos altos, bajos y medios) quedará sin efecto y dará paso a un esquema en el que solo existirán dos categorías: hogares subsidiados y hogares que abonarán el costo pleno de la energía.

Con el nuevo esquema, el acceso a los subsidios energéticos quedará restringido a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) de hogar tipo 2, equivalentes a $3.771.987 mensuales, según datos de noviembre del Indec.

El Gobierno informó que las personas inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (Rase), vigente desde 2022, no deberán volver a anotarse y su información será migrada de forma automática “con posibilidad de actualización mediante declaración jurada”.