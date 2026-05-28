El consumo de combustibles cayó por tercer mes consecutivo y profundiza su crisis Abril cerró con una contracción interanual del 2,38% en la venta de naftas y gasoil. El aumento constante de precios y la caída del poder adquisitivo golpean la demanda, mientras que YPF fue la única petrolera que logró cerrar el mes con números positivos.

La comercialización de combustibles en la Argentina atraviesa un escenario de retracción sostenida. Según datos relevados por el portal Surtidores en base a información oficial de la Secretaría de Energía, durante abril se despacharon 1.333.298 metros cúbicos en todo el país, lo que representa una caída del 2,38% frente a los 1.365.814 metros cúbicos registrados en el mismo mes de 2025. Este resultado marca el tercer mes consecutivo de baja en el consumo, una tendencia que genera preocupación en el sector ante la falta de señales de recuperación.

El impacto del precio en los surtidores

La demanda se ve fuertemente afectada por el encarecimiento de los valores en los surtidores, que actualmente posicionan a la Argentina entre los países con los precios en dólares más elevados de la región. Ante este escenario, los usuarios han optado por estrategias de ahorro cotidiano, reduciendo el volumen de carga o estableciendo montos fijos de gasto para controlar el presupuesto familiar.

Comportamiento dispar por segmento

El informe refleja una realidad segmentada en el mercado de combustibles:

Caídas: La nafta súper retrocedió un 1,63% interanual, mientras que el diésel Grado 2 sufrió una caída pronunciada del 9,96%. MIRA TAMBIÉN Actualizaron el monto de la Tarjeta Alimentar para el mes de Junio

Resistencia: Los combustibles premium lograron sostenerse con cifras positivas, con un avance del 0,76% en naftas y un crecimiento del 5,85% en el gasoil Grado 3.

Especialistas del sector explican que este fenómeno se debe, en gran medida, a las estrategias de promociones y descuentos aplicadas por algunas petroleras en sus productos de mayor calidad, lo que achicó la brecha de precios con los productos estándar.

Desempeño por empresas y regiones

En el mapa de las operadoras, YPF se destacó como la única firma que logró crecer, comercializando 746.648 metros cúbicos y alcanzando un incremento interanual del 1,79%. Por el contrario, el resto de las compañías registraron resultados negativos: Shell cayó 8,58%, Puma Energy 10,61%, Axion 3,89% y Dapsa 10,4%.

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A nivel regional, la provincia de Buenos Aires mantuvo el liderazgo en ventas, mientras que Córdoba registró una baja interanual del 5,74%. En contraste, algunas provincias mostraron un desempeño positivo: San Juan (+4,12%), Neuquén (+3,08%) y Tucumán (+2,88%). Ante esta persistente retracción, las estaciones de servicio han comenzado a ajustar horarios nocturnos para reducir costos operativos y reforzar la seguridad, bajo la advertencia de que la crisis podría profundizarse si el poder adquisitivo no presenta mejoras.