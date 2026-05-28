El Gobierno refuerza los subsidios a las tarifas de luz y gas para mitigar el impacto invernal en junio A través de la resolución 121 publicada este jueves, la Secretaría de Energía dispuso bonificaciones adicionales para usuarios residenciales y entidades de bien público. El objetivo es morigerar el impacto tarifario ante el aumento del consumo por las bajas temperaturas.

En vísperas de la difusión de los aumentos mensuales en las tarifas de luz y gas para el sexto mes del año, el Gobierno nacional oficializó una serie de bonificaciones adicionales orientadas a moderar el impacto en las boletas durante el invierno. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, busca evitar variaciones abruptas en los montos de facturación bajo criterios de “gradualidad, razonabilidad y previsibilidad”.

Beneficios en el consumo de gas y electricidad

Para los usuarios alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el esquema para el mes de junio contempla los siguientes beneficios:

Gas Natural: Se mantendrá un descuento adicional del 25% —aplicado originalmente en mayo— que, sumado al 50% vigente por ser época de alto consumo, totalizará un 75% de bonificación .

Se mantendrá un descuento adicional del 25% —aplicado originalmente en mayo— que, sumado al 50% vigente por ser época de alto consumo, totalizará un . Electricidad: Al descuento base del 50%, se le añadirá una bonificación extraordinaria del 11,97%, alcanzando un beneficio total del 62% en las facturas de junio.

Estas bonificaciones alcanzan a todos los usuarios residenciales inscriptos en el SEF —hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas totales—, así como también a Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y otras organizaciones sin fines de lucro, cubriendo la totalidad de su consumo.

Esquema y requisitos del SEF

Desde principios de 2026, el acceso a estos subsidios se restringe a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), las cuales sumaban un tope de $4.409.304 mensuales según los datos de abril del Indec.

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El esquema se estructura de la siguiente manera:

Tarifas de luz: El descuento base del 50% se aplica sobre un tope de 300 kWh mensuales en meses de mayor consumo y sobre 150 kWh en meses templados.

El descuento base del 50% se aplica sobre un tope de 300 kWh mensuales en meses de mayor consumo y sobre 150 kWh en meses templados. Tarifas de gas: La bonificación base del 50% rige únicamente para los meses de alto consumo (entre abril y septiembre), quedando sin subsidios los meses de menor demanda.

El nuevo régimen también incluye a los beneficiarios del ex Programa Hogar y a usuarios de gas propano distribuido por redes, quienes cuentan con un plazo de seis meses para inscribirse en el nuevo esquema, manteniendo el beneficio hasta junio inclusive.