El dólar blue cayó y perforó la barrera de los $1200, el valor más bajo en más de cuatro meses El tipo de cambio paralelo cotizó a $1195, una baja de $10 frente al cierre anterior; los bonos soberanos operaron al alza y el riesgo país se ubicó en 1258 puntos básicos

Este viernes, el dólar blue perforó la barrera de los $1200. No se observaba un valor nominal tan bajo desde finales de mayo, incluso a pesar de que en estos últimos cuatro meses la inflación se ubicó en torno a un 4% mensual. Hay una serie de factores que explican este “veranito cambiario” que se empezó a gestar a mediados de julio, que incluyen desde al blanqueo de capitales hasta las intervenciones del Banco Central (BCRA) en el mercado financiero, una calma que también se ve reflejada en el riesgo país y los bonos soberanos de deuda.

En las cuevas y arbolitos de la City porteña, que en las últimas semanas registraron un mayor movimiento por el blanqueo de capitales (la primera fase se prorrogó hasta el 31 de octubre), el blue retrocedió $10 frente al cierre anterior y terminó la semana a $1195.

La última vez que se registró una cifra similar fue el 20 de mayo, cuando el paralelo alcanzó los $1180. En ese entonces, los dólares libres volvían a recalentarse tras meses de calma, luego de que el Banco Central recortara las tasas de interés a un 40% nominal anual (TNA). En ese escenario, a mediados de julio, el blue tocó por primera vez los $1500 y, a modo de respuesta, el Gobierno anunció que intervendría el mercado financiero (una medida que indirectamente también impactó en el informal). Desde aquel momento, la cotización retrocedió $305 (-25,5%).

“No hay una sola causa que explique esta situación. Creo que, finalmente, la fuerte restricción monetaria impactó en los mercados. En el marginal, hay oferta en este segmento y escasa demanda, por lo que los precios se acomodan a esta realidad”, dijo Gustavo Quintana, operador de Cambios PR.

Los tipos de cambio financieros también tendieron a la baja. El dólar MEP cayó $4,22 y terminó el día a $1187,52 (-0,35%). El contado con liquidación (CCL) cerró en las pantallas del mercado de capitales a $1225,94, equivalente a un retroceso diario de $6 (-0,5%).

“Continúa la calma cambiaria en los tipos de cambio alternativos y los futuros de dólar, creemos que por factores impositivos [como el adelanto de Bienes Personales y el blanqueo]. Además, la impresionante suba de depósitos privados en dólares por el blanqueo puede implicar, de encajarse buena parte de esas divisas (algo que aún no sucede del todo), un aumento de reservas brutas que podría dar algunas ‘municiones’ al Banco Central (BCRA) para contener eventuales presiones de ser necesario”, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Dentro de los factores que colaboran con esta pax cambiaria, Quintana también mencionó que los exportadores mantienen un buen nivel de ingresos y eso alimenta la oferta por el efecto del dólar blend, programa en el cual quienes venden fuera del país pueden liquidar un 80% al tipo de cambio oficial y un 20% al contado con liqui. Mientras que del lado de los importadores, hubo una menor demanda sobre el CCL, luego de que el Gobierno flexibilizara las condiciones para operar mediante el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

“A eso hay que sumarle que hay menor tensión cambiaria y descenso en las expectativas de contratiempos cambiarios en el corto plazo y, además, los ingresos derivados del blanqueo tarde o temprano también alimentan la oferta de divisas, deprimiendo la cotización. Creo que en lo que resta de octubre no veremos grandes cambios en esto, pero el último bimestre del año será probablemente otra cosa. Siempre, en algún momento, los mercados corrigen subas o bajas significativas, y buscan un nuevo punto de equilibrio”, completó.

El tipo de cambio oficial mayorista cotizó a $974,50, equivalente a una microdevaluación diaria de $1,50, en línea con la política del Banco Central de mantener un crawling peg del 2% mensual. La autoridad monetaria logró hacerse de US$53 millones para sus reservas y acumula un saldo positivo de US$391 millones en lo que va de octubre, cifra que ya supera el resultado del mes anterior.

“Para hablar del valor del dólar, se tiene que mirar el tipo de cambio oficial como referencia. Y hoy, en términos reales (al ajustar por inflación), está más bajo que hace un año. Si en octubre del año pasado hablábamos de que estaba atrasado y, es más, el Gobierno actual tuvo que devaluar un 50% la moneda en diciembre, hoy también está atrasado. Por más de que es bueno que no haya emisión monetaria, que haya equilibrio fiscal, eso no determina si el tipo de cambio está atrasado o no . Partiendo de ese concepto, no se sabe cuándo se van a corregir esas inconsistencias y con un blue o financiero debajo de los $1200, hoy yo estaría más del lado del comprador que del vendedor”, consideró el analista financiero Christian Buteler.

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) tendieron al alza y se destacaron los papeles de Despegar (+7,8%), Irsa (+4,6%) y Corporación América (+2,3%).

Fuente: La Nación