Cómo cotiza el dólar futuro
Los contratos de dólar futuro cerró dispar: el tramo más corto cayó, septiembre se mantuvo sin variación y los más largos cerraron al alza hasta enero. El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.356 y que en diciembre llegará hasta los $1.504,50.
Valor del MEP
El dólar MEP cotiza a $1.324,54 y el spread con el oficial se ubica en 0,2%.
Valor del dólar CCL
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.327,50 y la brecha se posiciona en 0,4%.
Precio del dólar tarjeta
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.735,50.
Cotización del dólar cripto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.334,35, según Bitso.
Valor de Bitcoin
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s118.835, según Binance.
