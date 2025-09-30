El dólar cerró septiembre bajo presión: superó los $1.400 en los bancos, pese a las ventas oficiales para contenerlo Sobre el mediodía del último día del mes, el tipo de cambio trepó a un pico $1.435 en el segmento, pero luego moderó con la supuesta aparición del Gobierno con órdenes de venta

El dólar oficial cerró el mes bajo presión y en el Banco Nación llegó a los $1.400, en una jornada donde el mercado detectó presuntas ventas oficiales para contener el tipo de cambio en el segmento mayorista. El viernes, el gobierno anunció a mitad de la rueda una restricción cruzada para individuos impuesta por el Banco Central (BCRA), que bloqueó por 90 días el acceso al MEP/CCL al utilizar el mercado oficial de cambios.

El dólar MEP avanza 1% a $1.469,30 y la brecha contra el mayorista es de 8%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) sube 0,9% a $1.509,49, con un spread del 11% frente a la cotización oficial, que opera a $1.379 en el segmento mayorista.

Sobre el mediodía, luego de que el tipo de cambio oficial tocara un pico de $1.435, apareció una barrera de órdenes de venta que a $1.380 por un volumen cercano a los u$s450 millones, que se tratarían de posturas oficiales, según aseguraron fuentes del mercado.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $1.326,87 para la compra y a $1.381,33 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete lo hace a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica a $1.820.

Los contratos de dólar futuro operan con alzas de hasta el 3,8%. El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista cerrará septiembre a $1.366, y que en diciembre llegará hasta los $1.600, lo que supera el techo de la banda.

El mercado se mantiene expectante ante una jornada en la que el agro aportaría, según estimaciones, al menos u$s1.300 millones. La atención está puesta este martes en cuánto de ese flujo logrará absorber el Tesoro, aprovechando la ventana de oportunidad abierta con el esquema de retenciones cero.

El lunes pasado, las reservas cayeron u$s116 millones, pese a que el Tesoro volvió a acumular divisas a través de las “compras en bloque” o “block trades”. Sucedió debido a que, en simultáneo, el sector público nacional debió realizar varios pagos de deuda a organismos internacionales. En efecto, fuentes oficiales confirmaron que se abonaron u$s334 millones durante la jornada. En particular resaltaron obligaciones con el Club de París, el BID y el CAF, por u$s116 millones, u$s65 millones y u$s97 millones, respectivamente.

Este efecto, sumado a movimientos en las cotizaciones, impidieron que los u$s500 millones que el Tesoro compró esta rueda (según confirmaron desde el Gobierno) se reflejen en una mejora de las reservas. En términos brutos, las mismas cedieron a u$s41.122 millones, mientras que, en términos netos, las arcas de la autoridad monetaria suman aproximadamente unos u$s7.400 millones.

A fines de la semana pasada, el BCRA restableció la restricción cruzada que le impide a las personas, que compran dólares al tipo de cambio oficial, vender en los financieros por al menos 90 días. De este modo, el oficialismo pretende cortar con el “rulo” a través del cual muchos individuos con alto poder de fuego estaban generando oferta en el CCL con divisas adquiridas en el mercado oficial, para que luego muchas empresas (todavía encepadas) puedan cancelar deuda a una brecha nula.

El viernes esto se había percibido de manera más clara, ya que el Tesoro compró el 77% de la oferta de “agrodólares”. Pero este lunes el porcentaje cayó considerablemente, tal como se detalló más arriba.

En este marco, PPI alertó que “cuando se agote el caudal extraordinario de dólares, la perspectiva de salto cambiario crecerá, como ya lo anticipa la ampliación de la brecha (hoy en 10%)”. “La oferta de divisas se diluirá, mientras que la demanda, lejos de desaparecer, se encontrará más fuerte que nunca (por pagos de importaciones, cancelaciones de préstamos en moneda extranjera, formación de activos externos y arbitraje contra el dólar blue, entre otros)”, profundizó la entidad, quien avizora un mayor endurecimiento del cepo si es que se confirma la mayor presión sobre el dólar.