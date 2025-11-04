El dólar oficial cayó luego de tres ruedas al alza y se alejó del techo de la banda Los operadores en la city monitorean los movimientos del equipo económico a la espera de pistas sobre el futuro del esquema cambiario

El dólar oficial cayó este martes luego de tres ruedas al alza en el segmento mayorista y mantuvo una brecha del 3% con el techo de la banda, pese a la fuerte suba del lunes y en la antesala de una licitación clave por parte del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por más de $10 billones.

El tipo de cambio mayorista cerró a $1.454 para venta, una baja de 1,9% (-$28) con respecto al cierre del lunes. En la jornada, el techo de la banda se ubicó en $1.498. En el segmento contado se operó un volumen superior a los u$s418,1 millones.

Los contratos de dólar futuro operaron con bajas generalizadas de hasta el 1,3%. El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.478 y que en diciembre lo hará a los $1.513,5. En el mercado de futuros, se negociaron contratos por u$s1.064 millones, según PR Corredores de Cambio.

Por su parte, el dólar minorista cotiza a $1.439,15 para la compra y $1.491,81 para la venta en el promedio de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA).

En tanto, en el Banco Nación (BNA) el dólar minorista retrocedió $15 a $1.485 para la venta. De esa manera, el dólar tarjeta o turista, equivalente al oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.930,5.

En el tramo financiero, el dólar MEP retrocede 0,4% hasta los $1.495,03. Así, la brecha con el oficial se ubica en el 2,8%. Mientras tanto, el dólar contado con liquidación (CCL) cae 0,3% a $1.511,37 y estira la brecha con el mayorista al 4,3%.

En el segmento informal, el dólar blue trepó $15 a $1.460, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña. Por último, el dólar cripto opera a $1.505,97, según Bitso.