Adorni se reunió con Francos y respondió críticas de Macri: “Al gabinete lo elige el presidente” El designado jefe de Gabinete se mostró sorprendido por los cuestionamientos del líder del PRO hacia su figura.

“Mal que le pese, el gabinete lo elige el presidente”. Con esa frase, Manuel Adorni respondió los cuestionamientos que le hizo Mauricio Macri tras ser nombrado como nuevo jefe de ministros en reemplazo de Guillermo Francos y, a la vez, hizo una reafirmación de la autoridad de Javier Milei. Fue un rato antes de reunirse justamente con su antecesor en el cargo para coordinar el traspaso.

Macri se enteró de ese cambio en el equipo de gobierno el viernes, cuando cenaba con Milei en Olivos. El jefe del PRO salió muy molesto de ese encuentro y al otro día publicó un tuit explociso: “La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”.

Adorni se manifestó “sorprendido” por esas palabras y minimizó la opinión del ex jefe del Estado: “La verdad es que es un tema de segundo orden”.

“Al Gabinete lo elige el presidente”, enrostró y luego lanzó un desafío: “Ojalá que me vaya bien, así cuando termine mi función, sea cuando sea, lo llamaré y le diré: ‘Viste que estabas equivocado’”.