El Gobierno anunció un aumento “histórico” del 60% para el personal del Garrahan La suba alcanza a trabajadores de planta, contratados, becarios y residentes con Beca Institución. Se suma a los bonos mensuales de $450.000 y $350.000 que seguirán vigentes. El incremento será retroactivo a octubre y representa una mejora de bolsillo de entre el 35% y el 40%, según estimaciones oficiales

El gobierno nacional anunció un “histórico aumento salarial” en el hospital Garrahan, con una suba cercana al 60% en la asignación básica.

Según consignó Clarín, este incremento no incluye el bono mensual que ya se había otorgado en septiembre: $450.000 para el personal asistencial y $350.000 para el administrativo, beneficios que se mantendrán vigentes. En la práctica, el aumento de bolsillo rondará entre el 35% y el 40%.

“Es una recomposición salarial histórica, la más grande en los últimos 20 años”, destacó Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del hospital.

A través de su cuenta oficial de X, el Garrahan difundió un comunicado en el que subraya que, durante la actual gestión, el centro pediátrico de referencia “comenzó un proceso profundo de orden, transparencia y eficiencia”, y que este año “ese camino se aceleró como nunca antes”, lo que permitió otorgar los bonos fijos en septiembre.

El texto remarca que “se logró con recursos propios y sin afectar la sostenibilidad del hospital”, y que, gracias al trabajo conjunto con el Gobierno, “ese reconocimiento se consolida con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica”, destinado a personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución.

Además, se informó que el aumento será retroactivo a octubre, y que el personal verá el impacto en sus haberes en los próximos días, ya que “el Garrahan ya cuenta con los recursos necesarios para adelantar el pago mientras llegan los fondos del gobierno nacional”.

Finalmente, el comunicado resalta que “este aumento es un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos”, quienes “incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política afectando al personal con situaciones extorsivas, siguieron trabajando con compromiso”.

El texto concluye destacando que “así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven”.