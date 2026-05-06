El dólar oficial cayó por segunda jornada consecutiva y alcanzó un mínimo de dos semanas

El dólar oficial volvió a caer este miércoles y estiró la distancia con el techo de la banda cambiaria a su nivel más alto en tres semanas, en un contexto de elevada oferta de divisas, que sostiene la estabilidad cambiaria en el corto plazo .

En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocedió $5 (-0,4%) a $1.388 para la venta . Así, la cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias —actualmente en $1.714,28—, con una brecha del 23,5%, que aún otorga margen para la intervención del Banco Central (BCRA) sin necesidad de vender reservas. En el segmento contado se operaron más de u$s436,5 millones en la jornada.

En tanto, los contratos de futuros operan con bajas generalizadas de hasta el 1,3% en la jornada. El mercado pricea que el dólar mayorista se ubicará a $1.402,5 para fines de abril y en torno a $1.611, en diciembre.

En el segmento minorista, el dólar abre a $1.410 para la venta, según datos del Banco Nación (BNA) . En este contexto, el dólar tarjeta alcanza los $1.833. A su vez, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del BCRA , el dólar se ubicó en promedio ponderado de $1.408,99.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.423,86 y el contado con liquidación (CCL) a $1.478,47. En el mercado informal, el dólar blue cotiza a $1.400, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City.

El BCRA extendió a 80 ruedas consecutivas su racha compradora y acumula u$s140 millones en mayo.

La acumulación de reservas no para

El BCRA mantiene firme el proceso de recomposición de reservas. Compró u$s69 millones el pasado martes, lo que representó aproximadamente el 13% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Si bien la participación fue más moderada que en otras jornadas, el resultado permitió extender la racha positiva de acumulación a 80 días consecutivos.

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En lo que va de mayo de 2026, la autoridad monetaria registra compras netas por u$s140 millones. Con este resultado, el saldo acumulado de compras en 2026 asciende a u$s7.291 millones.

Por su parte, las reservas internacionales brutas finalizaron en u$s45.907 millones. En el inicio de mayo, el nivel de reservas mostró un incremento de u$s224 millones, consolidando la mejora observada durante los meses previos.

Según explicaron fuentes oficiales a Ámbito, la suba en el nivel de reservas respondió principalmente a variaciones positivas en cotizaciones, además del saldo positivo acumulado en el mercado oficial, en una jornada en la que los futuros del oro subieron 0,7%.