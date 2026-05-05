Hantavirus en un crucero: Hugo Pizzi alertó sobre la cadena de contagios El infectólogo Hugo Pizzi explicó que los primeros casos habrían sido importados y advirtió sobre la posible transmisión entre personas en un contexto de alta tensión a bordo.

La aparición de casos de hantavirus en un crucero generó alarma a nivel internacional, luego de confirmarse al menos dos fallecimientos y varios contagios entre los pasajeros. En medio de la incertidumbre, el reconocido infectólogo Hugo Pizzi brindó precisiones sobre la situación epidemiológica y las posibles causas del brote.

Según explicó el especialista, la hipótesis más firme indica que el virus no se originó en el crucero, sino que uno de los pasajeros habría abordado ya infectado, cursando el período de incubación. “Puede durar entre 4 y 21 días, por lo que la persona pudo haber estado sin síntomas al inicio del viaje y desarrollar la enfermedad días después”, detalló.

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto con secreciones de roedores infectados, especialmente el denominado “ratón colilargo”. Sin embargo, Pizzi remarcó que en brotes registrados en Argentina se comprobó que también puede existir transmisión de persona a persona, lo que complejiza el escenario dentro de un ambiente cerrado como un barco.

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En este contexto, el primer caso fatal habría derivado en un cuadro grave con compromiso cardíaco y pulmonar. Posteriormente, se detectaron nuevos contagios entre los pasajeros, algunos de los cuales permanecen en recuperación. La situación generó un fuerte impacto emocional entre quienes continúan a bordo, debido al temor al contagio y la falta de certezas.

“El aislamiento es clave para cortar la cadena de transmisión”, subrayó el especialista, quien además consideró que el manejo de la situación debe ser inmediato y coordinado para evitar una mayor propagación del virus.

Mientras tanto, el caso mantiene en vilo a autoridades sanitarias y medios de todo el mundo, que siguen de cerca la evolución del brote y las decisiones que se tomen respecto a la asistencia y eventual evacuación de los pasajeros.