El Dólar se desplomó un 5,6% y cerró a $1.430 El mercado cambiario argentino experimentó un lunes de fuertes bajas en todas las cotizaciones del dólar, revirtiendo la presión de las últimas semanas que había llevado a la divisa a récords históricos.

El dólar minorista, ofrecido en el Banco Nación, cayó $85 (un 5,6%) y terminó en $1.430 para la venta, después de haber tocado los $1.515 el viernes pasado. En el promedio de los bancos, la divisa se negoció a $1.468,78.

Las principales caídas se registraron en los mercados paralelos y financieros:

El dólar blue retrocedió $45 y cerró a $1.475 .

retrocedió $45 y cerró a . El dólar “Contado Con Liquidación” (CCL) y el MEP se desplomaron hasta un 9,3% , terminando en $1.430 y $1.421 respectivamente. Esta caída redujo significativamente la brecha con el dólar oficial.

y el se desplomaron hasta un , terminando en y respectivamente. Esta caída redujo significativamente la brecha con el dólar oficial. El dólar mayorista también bajó, finalizando en $1.408, una baja de $67.

Estos movimientos a la baja se deben a dos factores clave:

Suspensión de retenciones: El Gobierno suspendió temporalmente las retenciones a las exportaciones agropecuarias, lo que incentivó a los exportadores a liquidar sus ventas, aumentando la oferta de dólares en el mercado. Respaldo de EE.UU.: Un comunicado de apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ayudó a calmar la tensión y la incertidumbre que se habían apoderado del mercado en los últimos días.

Con esta jornada de respiro, el Banco Central no tuvo necesidad de intervenir con ventas de reservas, a diferencia de la semana pasada, cuando tuvo que desprenderse de más de 1.100 millones de dólares para frenar la escalada. A pesar del alivio, el mercado sigue atento a la evolución de las reservas y a la estabilidad del actual sistema cambiario.