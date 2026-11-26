El Senado sesiona este jueves con la suspensión de las PASO y la Ley de Ludopatía como ejes centrales El debate comenzará al mediodía. El oficialismo busca reunir entre 37 y 40 votos para aprobar una reforma electoral acotada —que cuenta con el rechazo de las senadoras tucumanas alineadas con Osvaldo Jaldo— y también se discutirá la regulación de las apuestas en línea, pliegos judiciales y la prórroga del Estatuto del Periodista.

El Senado de la Nación sesionará este jueves desde el mediodía para abordar un extenso temario legislativo que tiene como ejes principales la reforma electoral —con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)— y la sanción definitiva del proyecto para prevenir la ludopatía y combatir el juego ilegal.

La prioridad de La Libertad Avanza será avanzar con la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para dejar sin efecto las primarias de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2027. Tras negociaciones con bloques aliados, el oficialismo busca aprobar una versión acotada del texto que también incorpora el mecanismo de Ficha Limpia —que impide postularse a quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos—, mantiene suspendida la elección directa de representantes para el Parlamento del Mercosur y restituye la mitad de los espacios de publicidad electoral previstos en la normativa vigente.

El escenario de votos y la postura de Tucumán

El bloque de La Libertad Avanza, presidido por Patricia Bullrich, cuenta con 21 senadores propios y necesita alcanzar los 37 respaldos para lograr la mayoría absoluta requerida en materia electoral. Según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas, la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), integrada por diez legisladores, se encamina a acompañar la iniciativa en su totalidad con los votos de Rodolfo Suárez, Mariana Juri, Eduardo Galaretto, Carolina Losada, Silvina Schneider, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi, Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger.

A ese grupo se sumarían los tres representantes del PRO —Martín Goerling, María Victoria Huala y Andrea Marcela Cristina—, la chubutense Edith Terenzi (alineada con el gobernador Ignacio Torres), los integrantes de Provincias Unidas Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo, y la neuquina Julieta Corroza, cercana al mandatario Rolando Figueroa. Asimismo, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano se muestran favorables, lo que podría elevar el conteo hasta los 40 votos.

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En cuanto a las indefiniciones, aún no confirmaron su postura la salteña Flavia Royón (Primero los Salteños) ni los misioneros Carlos Arce y Sonia Decut. Por su parte, el bloque Convicción Federal exhibe posturas divididas: mientras el catamarqueño Guillermo Andrada podría acompañar y la jujeña Carolina Moisés mantiene su voto en reserva, la tucumana Sandra Mendoza anticipó que votará en contra, en línea con la posición del gobernador Osvaldo Jaldo.

El rechazo a la reforma está encabezado por el bloque Justicialista, integrado por 22 senadores bajo la conducción de José Mayans, junto al Frente Cívico de Santiago del Estero (referenciado en Gerardo Zamora), el monobloque Justicia Federal Social de Fernando Salino y la senadora tucumana de Independencia Beatriz Ávila, también alineada con el mandatario Jaldo.

Prevención de la ludopatía y control de apuestas en línea

Otro de los puntos centrales de la jornada será el debate por el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde 2024. La norma prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas virtuales en plataformas digitales, redes sociales, medios audiovisuales, gráfica, radio, televisión, espectáculos, cartelería en la vía pública, espacios privados de acceso público e indumentaria deportiva. La única excepción habilitada será dentro de casinos, bingos, hipódromos, casas de apuestas y agencias de lotería.

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Además, el texto incorpora controles para impedir el ingreso de menores de edad a las plataformas virtuales y establece restricciones para operar sistemas de juegos de azar, excluyendo a quienes tengan deudas con el Estado nacional, condenas firmes por juego clandestino, parentesco con autoridades de aplicación o inscripción en registros de deudores alimentarios. También fija penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren apuestas sin autorización competente. En paralelo, el oficialismo buscará avanzar con una iniciativa complementaria para facultar al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a intervenir y clausurar sitios ilegales.

Otros temas en la agenda

El orden del día de la sesión incluye, además, el tratamiento de ascensos en el ámbito de la Cancillería y la designación de jueces, fiscales y defensores. Por último, los senadores debatirán iniciativas vinculadas a la reducción del IVA para la fécula de mandioca, la declaración de emergencia para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la prórroga por seis meses del Estatuto del Periodista.