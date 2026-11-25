“Valió la pena ordenar las cuentas”: Santilli defendió la gestión de Milei ante el Senado El jefe de Gabinete presentó su primer informe ante la Cámara alta y respaldó el rumbo económico del Gobierno. Entre los principales temas de consulta estuvieron la inflación, las universidades, las jubilaciones, Malvinas y la situación de la ANDIS.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, aseguró que el presidente Javier Milei cumplió con su compromiso de poner orden en el país y advirtió que “no se cayó a los seis meses de gobierno y hoy va por la reelección“, al realizar una férrea defensa del Gobierno Nacional en su primer informe de gestión que brinda en el Senado.

“Vengo a este recinto a cumplir y rendir cuentas de la marcha del Gobierno del presidente Javier Milei. Sin orden ganaban los delincuentes y el Estado gigantesco que dejaron solo para cobrar más impuestos y generar inflación. Eso se terminó”, expresó al iniciar su exposición.

Santilli formuló estos conceptos en la sesión informativa -que preside Victoria Villarruel- que se realizó en el Senado, donde el jefe de Gabinete llevó adelante su primer informe de gestión desde que asumió su cargo, para cumplir el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Acompañado por el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt y de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, Santilli hizo una balance de la herencia que recibió el Gobierno y destacó los primeros logros del Gobierno.

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Criticó los pronósticos que se hicieron al comienzo de la gestión y en ese sentido apuntó que “muchos dijeron que si hacía lo que prometía, el gobierno de Milei volaba por los aires. Dijeron que iba a haber un estallido. Dijeron que no iba a durar seis meses. Dijeron que le iban a tomar las calles. Dijeron que si cortaba los intermediarios de los planes, le iban a voltear al gobierno”

“Dijeron que este Congreso no le iba a votar nunca una ley. Se equivocaron. Una vez más le erraron en el análisis. No hubo estallido: hubo crecimiento. No se cayó a los seis meses: hoy va por la reelección”, afirmó.

En ese sentido, Santilli agregó que “los argentinos lo eligieron para ordenar este país. Y eso está haciendo; porque sin orden ganaban los piqueteros, los delincuentes, el narcotráfico en Rosario y ese Estado gigantesco que dejaron solo para cobrar más impuestos y generar inflación. Eso se terminó”.

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“Les pido que hagamos memoria. Hace tres años era un país en debacle, en coma farmacológico. Estábamos en el piso y estaba lleno de papelitos de colores”, sostuvo el funcionario, en referencia al escenario económico previo a la llegada de Milei a la Casa Rosada.

En su discurso, Santilli señaló que el país era “el hazmerreir del mundo: cepos, regulaciones, parches, default, sin nafta, sin luz, y como en todo país sin orden la única salida era Ezeiza. Fue la peor herencia que recibió un Gobierno en los últimos cuarenta años. Eso recibió Milei y lo ordenó“, destacó.

Datos económicos

Destacó que en los primeros años de Gobierno, Milei logró la reducción de la inflación anual del 211% al 30%, la baja de la pobreza del 57% al 32% y los tres años consecutivos de superávit financiero.

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“Se redujeron o eliminaron 25 impuestos: casi 4 puntos del PBI que volvieron al bolsillo del que trabaja y produce. Son 28.000 millones de dólares recuperados para los argentinos”.

Agregó que “durante décadas se aprovecharon con la farsa del Estado presente, para agrandar un Estado que solo cobraba impuestos y generaba inflación. El Estado que nos dejaron tenía rutas abandonadas, obras fantasmas, hospitales que se caían a pedazos y escuelas sin clases”.

En ese sentido, recordó las restricciones para comprar productos en los supermercados, las remarcaciones permanentes de precios, las filas para cargar nafta por falta de combustible, los cortes de luz en verano, la falta de gas en invierno y las restricciones cambiarias y comerciales”

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Santilli también destacó la aprobación de 30 proyectos de inversión bajo el RIGI por casi 80.000 millones de dólares y el crecimiento de las exportaciones argentinas, que alcanzaron los 87.000 millones de dólares en los primeros diez meses del año.

En materia de seguridad, destacó que se pasó de más de 9.000 piquetes a cero, que la Argentina alcanzó la tasa de homicidios más baja de su historia y que este año se realizaron más de 17.000 procedimientos contra el narcotráfico.

En un tono electoral también se refirió al delito en la provincia de Buenos Aires, y ante las quejas del presidente del bloque Justicialista, José Mayans, prometió dar debate sobre este tema.

“El que las hace las paga”, dijo mirando hacia la bancada peronista y apuntó que “tomen nota si pudimos en Rosario, se puede en el conurbano”.

“Rosario dejó de ser la capital del narcotráfico. Y si se pudo en Rosario, se puede en cualquier lugar de la Argentina. Se puede en el conurbano. Se puede en cada barrio donde hoy los vecinos viven con rejas y miedo. No es una cuestión de recursos: es una cuestión de decisión política y de defender a las víctimas. Y no a los delincuentes”, planteó.

Cierre de su informe

En el cierre de su alocución inicial, Diego Santilli resumió el escenario que encontró el gobierno de Milei al asumir, lo comparó con la actualidad e hizo un llamamiento de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

“Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. El próximo año se decide si avanzamos o volvemos para atrás, a ese país que durante 40 minutos les conté que recibimos. Que no era solo una herencia económica: era una herencia educativa, social, sanitaria, de infraestructura y cultural. Era una Argentina destrozada y abandonada”, comenzó.

Continuó: “Yo tengo 59 años, y a lo largo de esta historia nos acostumbramos a una inflación galopante que destruía la economía de cada hogar, a los controles, restricciones, los parches y el default que estaban siempre a la vuelta de la esquina. Nos acostumbramos a los piqueteros sindicalistas que eran los dueños de la calle. Nos acostumbramos a que un joven de 35/40 años no pudiera tener su casa propia. Nos acostumbramos a que una mamá del conurbano o de Rosario viviera con miedo de que le robaran o la mataran, o que un narco le pegara un tiro a un hijo. Nos acostumbramos a que el que tenía una pyme levantara la persiana solo para pagar impuestos, a que el dueño del almacen comprara cajas de fibrones para remarcar precios, a que el que daba trabajo tuviera más miedo a un juicio que ganas de contratar, a que un policía tuviera miedo de defender a un vecino porque el que terminaba preso era él, a que un docente no fuera la autoridad en su propia aula y a que los argentinos llenáramos nuestras casas de rejas. En nuestra historia tuvimos cinco monedas y hasta cuasi monedas. Le sacamos 13 ceros al peso y acumulamos uno de los peores historiales de default del mundo. Ese era el país que nos decían que no podía cambiar”.