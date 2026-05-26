El Gobierno quitó subsidios a empresas de micros por pasajes gratuitos para personas con discapacidad El ejecutivo nacional eliminó las compensaciones económicas que recibían las compañías de larga distancia por los boletos sin cargo. Aseguró que el derecho a viajar gratis seguirá vigente y que las empresas continuarán obligadas a otorgarlos.

El Gobierno nacional eliminó el régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños y adolescentes con cáncer.

La medida fue oficializada a través de la resolución 28/2026 de la secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del esquema de desregulación del transporte automotor impulsado por la administración nacional.

Desde el Ejecutivo aclararon que la decisión no modifica el derecho a la gratuidad previsto por ley y que las empresas seguirán obligadas a emitir pasajes sin cargo para los grupos alcanzados por las normativas vigentes.

Hasta ahora, las compañías de transporte de larga distancia otorgaban los boletos gratuitos y luego recibían una compensación económica del Estado nacional por esos pasajes. Con la nueva resolución, ese esquema queda sin efecto.

La medida alcanza a los beneficios previstos para personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera del Incucai y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

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En los fundamentos de la resolución, el Gobierno argumentó que el sistema de compensaciones había sido creado en un contexto de fuerte regulación estatal de tarifas y subsidios, pero sostuvo que ese escenario cambió con la desregulación del sector dispuesta a fines de 2024.

Según explicó la secretaría de Transporte, las empresas actualmente tienen libertad para definir precios, recorridos y modalidades de servicio, por lo que “pueden internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales inherentes a la actividad”.

En ese marco, el Ejecutivo consideró que “la causa estructural que oportunamente justificó la implementación del esquema compensatorio ha sido superada”.

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La resolución también remarca que la eliminación de los subsidios “no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad” y encomienda a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) continuar con los controles para garantizar la entrega de pasajes gratuitos.

El nuevo esquema entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.