El Gobierno aclaró que mantiene las retenciones cero para las carnes hasta fin de octubre El vocero presidencial Manuel Adorni advirtió que el beneficio impositivo para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo.

Desde el gobierno nacional aclararon que se mantienen las retenciones cero, y sin cupo, para las carnes hasta el 31 de octubre. Esto informó el vocero presidencial Manuel Adorni este jueves por la mañana, con las retenciones a los cereales ya restablecidas al haberse completado el cupo de los 7 mil millones de dólares.

“El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo”, aseveró Adorni en un tuit.

La eliminación transitoria de las retenciones alcanzaba a las carnes y a los granos, pero en este último caso, había, además, una condición que se cumplió antes de la fecha estimada: ventas hasta 7 mil millones de dólares.

Esto se consiguió muy rápidamente, apenas en tres días y por eso las retenciones se restablecieron para los granos este jueves, lo que cosechó críticas tanto de la Sociedad Rural como de la Federación Agraria porque, en rigor, muy pocos productores pudieron aprovechar el beneficio impositivo.