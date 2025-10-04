Milei respaldó a Espert, que sigue con su candidatura a diputado en medio del escándalo Este viernes por la noche hubo una reunión en Olivos y el rumor de su renuncia tomaba cada vez más poder. Pese a eso, el propio Espert aclaró en sus redes: “No me bajo nada”.

La campaña de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires quedó completamente relegada por el escándalo que atraviesa La Libertad Avanza con su candidato José Luis Espert. El actual legislador, que busca revalidar su banca, reconoció haber cobrado 200 mil dólares de una empresa perteneciente a Fred Machado, un argentino con pedido de extradición a EEUU por una causa que investiga narcotráfico.

Después de un fallido intento de explicar en una nota periodística, Espert subió un video a redes sociales reconociendo que cobró ese dinero aunque aseguró que fue por una consultoría que le contrató una empresa minera, que finalmente no se hizo por la pandemia.

Ante lo poco convincente de las respuestas, durante la noche del viernes comenzaron a circular versiones de que iba a bajar su candidatura. Todo eso se potenció cuando el propio Milei convocó a Espert a una reunión privada en la residencia de Olivos.

Mientras estaban reunidos, en A24 difundieron un video donde se lo ve al candidato recostado al lado de una pileta. Según señaló el periodista Eduardo Feinmann, esa filmación la habría hecho el propio Fred Machado en su casa de Viedma.

Al finalizar el encuentro, el propio Feinmann publicó en sus redes sociales: “todo conduce a la renuncia de José Luis Espert”. Minutos después fue el propio Espert el que le respondió: “No me bajo nada”. Y el mensaje fue replicado por Javier Milei mostrando apoyo total a su candidato.