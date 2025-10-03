El dólar oficial trepó casi $100 en la semana

Al respecto, el economista Gustavo Ber indicó que a pesar de esta “muralla” por parte del Tesoro en las pantallas de dólar mayorista, los operadores “comienzan a observar algunas ofertas privadas y un mayor respiro desde la demanda” , lo que frena el drenaje de divisas y la brecha, a la espera de novedades del respaldo financiero de EEUU .

La brecha entre el dólar oficial y los paralelos se ubica por debajo del 8%

Entre los paralelos, el dólar Contado con Liquidación (CCL) cae 0,9% a $1.534,84 y la brecha con el mayorista es de 7,8%. Por su parte, el MEP sube 0,1% a $1.501,85, y la brecha es de 5,4%. Mientras, el dólar blue cayó $10 a $1.440 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Al respecto, el Economista Jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco, señaló que, hasta las elecciones, la mirada estará sobre “las reservas y la brecha” de los dólares paralelos, ya que estas son “cuestiones que afectan claramente la dinámica de los bonos en dólares y el riesgo país”.

Este viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, viaja a EEUU para reunirse con Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, un encuentro que el equipo económico espera que sostenga la “pax cambiaria” de cara a las elecciones.