Reabre la sala de periodistas y el Gobierno diagrama el regreso de Manuel Adorni a las conferencias Tras su clausura preventiva por una denuncia de espionaje ilegal, el espacio para los acreditados vuelve a funcionar este lunes. En paralelo, el jefe de Gabinete retomará su rol como vocero luego de su informe de gestión en el Congreso.

La sala de periodistas de la Casa Rosada reabrirá sus puertas este lunes, marcando la antesala de lo que será el regreso de Manuel Adorni a las habituales conferencias de prensa. Tras su paso por el Congreso para brindar el informe de gestión, el actual jefe de Gabinete volverá al atril con el objetivo de retomar la iniciativa y el control comunicacional del Gobierno.

La reapertura del espacio fue notificada a los periodistas acreditados por fuentes oficiales durante la noche del jueves. La sala había permanecido clausurada por poco más de una semana como estricta medida preventiva, en el marco de una investigación por presunto espionaje ilegal dentro de Balcarce 50.

Según detallaron desde el Ejecutivo, la prohibición temporal de acceso respondió a la necesidad de la Casa Militar de “tomar todas las medidas de prueba” pertinentes para esclarecer los hechos denunciados. “Se hizo una revisión de sistemas de vigilancia, equipos de control y dispositivos de comunicación, todo lo que se tiene que revisar para garantizar la seguridad del Presidente”, explicaron fuentes oficiales a TN tras el anuncio.

El retorno de Adorni al atril

El reingreso de la prensa a la Casa de Gobierno coincide con la vuelta del ministro coordinador a su rol de vocero, luego de 40 días sin enfrentar las preguntas de los acreditados. Si bien en un principio la conferencia se anunció para este lunes, desde la Secretaría de Comunicación indicaron en las últimas horas que la cita podría trasladarse al martes.

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La última vez que Adorni encabezó una rueda de prensa, el eje central de sus declaraciones fue su situación patrimonial, la cual se encuentra actualmente bajo investigación del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

Este regreso a la vocería forma parte de una estrategia para volver a levantar el perfil tras su informe ante la Cámara de Diputados, una prueba clave tanto para el funcionario como para el oficialismo, que en Casa Rosada evaluaron como exitosa. Durante sus seis horas de exposición en el recinto, el funcionario aprovechó para defenderse de las acusaciones: “Han sacado conclusiones equivocadas: no cometí ningún delito y voy a demostrarlo en la Justicia”, sentenció frente a los legisladores. Además, aseguró que “no existió ocultación alguna” en sus declaraciones juradas y adelantó que los detalles de su patrimonio quedarán clarificados en su próxima presentación formal, cuyo plazo legal aún no ha vencido.

Con este panorama, y considerando que ya se han dado las explicaciones necesarias ante la opinión pública, el Gobierno busca dar vuelta la página, abocarse a la gestión y reactivar la agenda oficialista mediante nuevos anuncios que le permitan recuperar la centralidad en la comunicación diaria.