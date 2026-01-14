“No quiero poner más locales por los juicios”: Bullrich publicó un video con empresarios para promover la reforma laboral La senadora estuvo en Mar del Plata en donde se reunió con referentes locales y empresarios del turismo y la producción a fin de cosechar adhesiones al proyecto oficial. También se produjo una manifestación en contra la normativa en Torreón del Monje.

“No quiero poner más locales por los juicios”, “Te la tenés que comer, seguí pagándole el sueldo”. Un video compartido por la senadora oficialista Patricia Bullrich muestra a empresarios de la costa dando cuenta de las problemáticas que enfrentan a la hora de tomar empleados. Se trata de un encuentro que mantuvo con referentes comerciales en Mar del Plata en el marco de la promoción que viene llevando adelante de la reforma laboral libertaria.









Bullrich, líder del oficialismo en la cámara alta, viene manteniendo contacto con los legisladores de su bancada y además, el pasado fin de semana, en Mar del Plata, defendió ante empresarios y Pymes los cambios a las leyes del trabajo. “Vamos a aceptar cambios, con la condición de que sea una ley para cambiar. Si no, nos quedamos con lo que hay. Los cambios no pueden trascender una línea en la que volvés a lo mismo. Estamos dispuestos a hablar con la CGT si vienen con una propuesta de cambios”, expuso.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno buscará renovar vencimientos por $9,6 billones

También fue blanco de manifestaciones en contra de la iniciativa en Torreón del Monje, en donde un grupo de personas portando carteles criticaron a la funcionaria y al proyecto de ley del Gobierno.

Según informó Todo Noticias (TN) el viernes 16 de enero se abren las reuniones de los equipos técnicos entre el oficialismo, que controla la estratégica comisión de Trabajo, encabezada por la propia Bullrich, y los equipos técnicos de empresarios, cámaras profesionales y empresarias y de la CGT. La coordinación de los encuentros estará a cargo de la abogada Josefina Tajes, quien forma parte de los equipos de la senadora.