El Gobierno consiguió un alivio legislativo en medio de la incertidumbre económica y prepara sesiones extraordinarias Con la aprobación de la Carta Orgánica del Banco Central y las medias sanciones del Presupuesto 2027 y la reforma electoral, la Casa Rosada cerró un "superjueves" favorable en el Congreso. Sin embargo, persisten las alertas por la caída de la actividad, el repunte inflacionario de octubre y un riesgo país por encima de los 1.000 puntos.

La turbulencia económica de los últimos días buscó ser contrarrestada por el Gobierno nacional con un “superjueves” en el Congreso, donde obtuvo la aprobación de la nueva Carta Orgánica del Banco Central y logró la media sanción tanto de la reforma electoral como del Presupuesto 2027.

Se trata de un paquete de iniciativas centrales para la administración libertaria —una de ellas vinculada de manera directa con la estrategia electoral de 2027— que le permitió a la Casa Rosada cerrar un año parlamentario magro con una serie de resultados favorables y exhibir capacidad de negociación frente a los bloques dialoguistas.

La Ley de Ludopatía y el debate interno por un posible veto

En paralelo al avance de la agenda oficialista, el Senado convirtió en ley el proyecto destinado a combatir la ludopatía y regular el fenómeno de las ciberapuestas, una norma que impone fuertes restricciones al sector.

La sanción representa un triunfo para la Iglesia, que venía reclamando la aprobación de la iniciativa, aunque abrió un debate puertas adentro del Gobierno: en la mesa política existen voces que le aconsejan al presidente Javier Milei avanzar con el veto presidencial.

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Los indicadores económicos que mantienen bajo presión al oficialismo

Más allá del ordenamiento en el frente político, los avances legislativos contrastan con un escenario económico que aún presenta dificultades y mantiene bajo presión al equipo económico tras los movimientos financieros de los últimos días. Los indicadores oficiales reflejan los obstáculos para trasladar la estabilización macroeconómica hacia la actividad productiva:

Actividad económica: el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre una caída interanual del 1,2%, marcando el tercer retroceso consecutivo en la comparación contra el mismo mes del año anterior, con variaciones negativas en diez de los quince sectores relevados por el INDEC.

el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre una caída interanual del 1,2%, marcando el tercer retroceso consecutivo en la comparación contra el mismo mes del año anterior, con variaciones negativas en diez de los quince sectores relevados por el INDEC. Inflación: el índice de precios de octubre se ubicó en el 2,2%, por encima del 1,9% registrado en septiembre, acumulando un incremento interanual del 33,1%.

el índice de precios de octubre se ubicó en el 2,2%, por encima del 1,9% registrado en septiembre, acumulando un incremento interanual del 33,1%. Frente financiero: el mercado volvió a mostrar señales de tensión durante la última semana, con un riesgo país que superó la barrera de los 1.000 puntos básicos.

Así, mientras las principales variables mantienen abiertos los interrogantes sobre la recuperación de la actividad y la estabilidad financiera, el ala política consiguió encauzar el rumbo parlamentario y ya se prepara para convocar a sesiones extraordinarias con el objetivo de completar el tratamiento de otras iniciativas que la Casa Rosada considera prioritarias.