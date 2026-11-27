Qué cambia con la Ley de Prevención de Ludopatía: nuevas restricciones para apostar y el fin de los sponsors en el fútbol El Senado sancionó por unanimidad el proyecto aprobado por Diputados en 2024. La norma prohíbe la publicidad de apuestas en camisetas, estadios, medios y redes sociales, exige reconocimiento facial vinculado al RENAPER, veta las tarjetas de crédito y crea el Registro Nacional de Autoexclusión.

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves 26 de noviembre el proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea. La iniciativa fue aprobada por unanimidad —con 72 votos afirmativos, ninguno en contra y sin abstenciones— y sin modificaciones respecto del texto que había recibido media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024.

La nueva normativa introduce cambios estructurales en el funcionamiento de las plataformas de apuestas online, prohíbe su publicidad y patrocinio en el deporte y los medios, incorpora estrictos controles biométricos para impedir el acceso de menores de edad y establece herramientas de prevención frente al juego compulsivo.

Publicidad prohibida y fuerte impacto en el fútbol argentino

Uno de los ejes centrales de la ley es la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas en televisión, radio, medios gráficos, internet, redes sociales, podcasts y cartelería en la vía pública. La restricción también alcanza a los estadios, festivales y recitales, e impide la difusión mediante influencers y figuras públicas, los auspicios a clubes o deportistas y la presencia de marcas en camisetas deportivas. La única excepción contemplada es la publicidad dentro de salas de juego y agencias habilitadas, siempre que incluya las advertencias sanitarias obligatorias.

La medida tendrá un impacto directo en la estructura comercial del fútbol argentino, ya que instituciones como Boca Juniors, River Plate, Racing Club e Independiente mantienen contratos vigentes con empresas de apuestas, al igual que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Copa Argentina y la Liga Profesional. Todos estos acuerdos deberán adecuarse a las nuevas restricciones según los plazos que fije la reglamentación. Asimismo, la ley elimina los bonos de bienvenida, los programas de puntos y los sistemas de fidelización utilizados por las plataformas para captar y retener usuarios.

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Reconocimiento facial, medios de pago y Registro de Autoexclusión

La legislación prohíbe expresamente el ingreso de menores de 18 años a las plataformas virtuales y obliga a las empresas a implementar sistemas de validación mediante reconocimiento facial conectado con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en tres instancias: al momento de registrarse, cada vez que se inicia una sesión y al cobrar un premio. Esta exigencia también regirá para las billeteras virtuales.

En cuanto a las operaciones financieras, únicamente se permitirá apostar con tarjetas de débito y billeteras virtuales con saldo disponible, aplicando límites diarios equivalentes a los de extracción en cajeros automáticos. Quedan prohibidas las tarjetas de crédito y las cuentas vinculadas a prestaciones sociales de la ANSES, mientras que los deudores alimentarios morosos estarán inhabilitados para jugar.

Entre los puntos principales de control y prevención también se destacan:

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Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA): unificará los registros provinciales existentes para bloquear el ingreso de personas inscriptas a cualquier plataforma. La solicitud podrá ser realizada por el propio usuario o por sus familiares, con posibilidad de intervención judicial en caso de negativa.

unificará los registros provinciales existentes para bloquear el ingreso de personas inscriptas a cualquier plataforma. La solicitud podrá ser realizada por el propio usuario o por sus familiares, con posibilidad de intervención judicial en caso de negativa. Transparencia y límites: las plataformas deberán informar las probabilidades reales de ganar, mostrar recordatorios sobre el tiempo transcurrido de juego, exhibir advertencias sanitarias y ofrecer herramientas para fijar topes de sesión, además de cumplir con requisitos más exigentes para obtener licencias.

las plataformas deberán informar las probabilidades reales de ganar, mostrar recordatorios sobre el tiempo transcurrido de juego, exhibir advertencias sanitarias y ofrecer herramientas para fijar topes de sesión, además de cumplir con requisitos más exigentes para obtener licencias. Asistencia y educación: se prevé la creación de una línea telefónica gratuita de orientación, jornadas de concientización en las escuelas y instancias de capacitación docente.

Multas, penas de prisión y bloqueo de sitios clandestinos

En el plano sancionatorio, la ley establece multas de entre 500 y 1.000.000 de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), monto que se incrementará en un 50% cuando las infracciones involucren a menores de edad.

A su vez, modifica el Código Penal para fijar penas de tres a ocho años de prisión a quienes exploten juegos de azar sin autorización oficial y crea el delito de defraudación a menores por medios electrónicos. Además, faculta a la Justicia a ordenar bloqueos y suspensiones preventivas de sitios ilegales, con notificación al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y al Banco Central (BCRA) dentro de las 48 horas.

El camino hasta la sanción y la ley complementaria

El proyecto fue impulsado hace cerca de tres años por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade y, tras pasar por cinco comisiones, obtuvo media sanción en Diputados el 27 de noviembre de 2024 con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. Luego permaneció más de dos años frenado en la Cámara alta y estuvo al borde de perder estado parlamentario.

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Su tratamiento se destrabó tras los reclamos de la Iglesia, luego de que la Conferencia Episcopal difundiera el 23 de noviembre una carta abierta pidiendo su aprobación. Finalmente, los jefes de bloque Patricia Bullrich y José Mayans acordaron votar el texto original sin cambios para evitar que regresara a Diputados. Durante la sesión, Bullrich definió la norma como la “ley papa León”, mientras que legisladores como Luis Juez y Beatriz Ávila admitieron que el Congreso había llegado tarde frente a la problemática.

En la misma jornada, el Senado dio media sanción con 71 votos a un proyecto complementario impulsado por Bullrich —que ahora deberá tratar Diputados— para combatir las apuestas ilegales. Esa iniciativa faculta al ENACOM y a NIC Argentina a dar de baja sitios clandestinos en un plazo de 24 a 72 horas sin orden judicial previa, amplía las atribuciones del Banco Central sobre las billeteras virtuales y endurece las penas contra quienes creen sitios espejo o reabran páginas bloqueadas.

Por su parte, la Ley de Prevención de la Ludopatía ya sancionada pasará al Poder Ejecutivo, que dispone de diez días hábiles para promulgarla o vetarla; una vez vigente, el Gobierno contará con 120 días para su reglamentación.