El oficialismo logró aprobar el Presupuesto 2027 en Diputados, pero sufrió un revés clave por el financiamiento universitario Tras más de 15 horas de sesión, la Cámara baja dio media sanción al proyecto con 137 votos afirmativos. Sin embargo, la oposición rechazó el capítulo oficialista e impuso una partida de 11 billones de pesos para las universidades, además de frenar recortes en Ciencia y Tecnología. Se sumaron fondos para el transporte del interior.

En una extensa jornada parlamentaria que superó las 15 horas de debate, la Cámara de Diputados otorgó este viernes a las 3:30 de la madrugada la media sanción al proyecto de Presupuesto 2027. La iniciativa general fue aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, lo que representó para el Gobierno su tercera victoria legislativa consecutiva tras la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —votada más temprano en el mismo recinto— y la suspensión de las PASO en el Senado.

No obstante, el cierre de la sesión dejó un sabor agridulce para el oficialismo, ya que la oposición logró imponerse en la votación en particular sobre el financiamiento de las universidades nacionales y bloquear el capítulo vinculado a los organismos de Ciencia y Tecnología.

El revés por las universidades y los fondos para el interior

El punto de mayor tensión giró en torno al artículo 11, incluido en el capítulo 2 y referido al presupuesto universitario. Mientras la última versión del proyecto oficialista contemplaba partidas por 7,35 billones de pesos, los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaban 11 billones, es decir, un 50% adicional.

En la votación en particular, el capítulo propuesto en el dictamen de mayoría de La Libertad Avanza fue rechazado por 130 votos negativos contra 121 afirmativos. De inmediato se sometió a votación el artículo equivalente del dictamen de minoría de la oposición, que recogía el pedido de los rectores y resultó aprobado con 138 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones. “Esto rompe con el equilibrio fiscal”, advirtió la secretaria parlamentaria libertaria, Silvana Giudici, antes de que se concretara la derrota parcial.

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Por efecto dominó, también cayó en la votación en particular el capítulo 4, debido a que los bloques opositores consideraron que desfinanciaba organismos clave como el INTI, el INTA y el SENASA.

En contrapartida, el Gobierno aceptó incorporar pedidos del bloque Argentina Federal: se asignaron 50.000 millones de pesos a la Jefatura de Gabinete para un plan de obras en puentes internacionales y pasos fronterizos, 500 millones adicionales para la aplicación de la Ley de Bosques y 515 millones de pesos en subsidios para el transporte de pasajeros del interior, un reclamo sostenido de las provincias frente al reparto destinado al AMBA.

El ajuste, área por área

El texto aprobado consolida la política de austeridad fiscal mediante recortes en rubros específicos respecto de 2026:

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Subsidios: las partidas destinadas a energía caen un 25,2% en términos reales y las de transporte retroceden un 16,2%, trasladando una mayor porción del costo a las tarifas.

las partidas destinadas a energía caen un 25,2% en términos reales y las de transporte retroceden un 16,2%, trasladando una mayor porción del costo a las tarifas. Obra pública y servicios: la función Vivienda y Urbanismo baja un 21,7% y Agua y Alcantarillado desciende un 12,9%.

la función Vivienda y Urbanismo baja un 21,7% y Agua y Alcantarillado desciende un 12,9%. Áreas sociales y laborales: la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufre un recorte real del 10,7%, mientras que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cae un 13,7%.

la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufre un recorte real del 10,7%, mientras que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cae un 13,7%. Defensa: en contraste con las bajas anteriores, es el área de mayor expansión interanual, con un incremento real proyectado del 31,5%.

Los cruces más fuertes del debate

Como miembro informante del dictamen de mayoría, Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza) defendió el plan oficial y apuntó contra la oposición: “El Congreso ha sido cómplice de los gastos públicos desmedidos. Esos gastos desbocados los termina pagando el laburante que dicen defender”. En sintonía, su compañera de bancada Mercedes Llano sostuvo que se discutían “dos modelos de país” y remarcó que fijar el equilibrio fiscal como regla infranqueable corta “de raíz la irresponsabilidad fiscal”. Desde el PRO, Cristian Ritondo respaldó la iniciativa para “consolidar el rumbo y darle previsibilidad a los argentinos”.

Desde la vereda opuesta, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el debate parlamentario y criticó que se haya dejado sin presupuesto al país durante dos años. En tanto, su par Eduardo Valdés advirtió que “las personas con discapacidad y las universidades no pueden quedar a merced de los caprichos del secretario de Hacienda, Carlos Guberman”, mientras que Itai Hagman calificó la iniciativa como un mecanismo para “licuar las partidas y justificar el ajuste permanente”.

Por Encuentro Federal, Nicolás Massot afirmó que el Ejecutivo busca bajar la inflación “generando esta recesión”. A su turno, Pablo Juliano (Provincias Unidas) cuestionó el aumento del 90% en los gastos reservados de la SIDE y alertó sobre una “Argentina del multidolor” donde millones quedan afuera, mientras que Martín Lousteau sostuvo que “el déficit cero se concretó pasándole el peso al resto de los argentinos”. En el cierre, el titular de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, reivindicó el “equilibrio fiscal” y el “federalismo” del proyecto enviado por el presidente Javier Milei.