El Gobierno convocó al Consejo del Salario Mínimo para el 26 de noviembre El Gobierno Nacional oficializó la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el miércoles 26 de noviembre, con el propósito de definir una nueva actualización del salario mínimo y los montos de las prestaciones por desempleo.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 6/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, y lleva la firma de Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo.

De acuerdo con el documento, el encuentro se realizará de manera virtual y tendrá el siguiente cronograma:

10:00 horas: reunión de la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo, que analizará la determinación de los nuevos montos mínimos y máximos.

12:30 horas: sesión plenaria ordinaria, donde se debatirán las propuestas elevadas por la comisión.

14:00 horas: segunda convocatoria a sesión plenaria, en caso de ser necesaria.

El plenario del Consejo está conformado por 16 representantes de los trabajadores y 16 de los empleadores, quienes deberán consensuar el nuevo piso salarial que impactará en distintos programas sociales, en el seguro de desempleo y en paritarias del sector privado.

La actualización del salario mínimo cobra especial relevancia en el actual contexto económico, marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el debate sobre la recuperación de los ingresos reales.