La medida fue dispuesta mediante la Resolución 6/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, y lleva la firma de Claudia Silvana Testa, presidenta alterna del Consejo.

De acuerdo con el documento, el encuentro se realizará de manera virtual y tendrá el siguiente cronograma:

El plenario del Consejo está conformado por 16 representantes de los trabajadores y 16 de los empleadores, quienes deberán consensuar el nuevo piso salarial que impactará en distintos programas sociales, en el seguro de desempleo y en paritarias del sector privado.

La actualización del salario mínimo cobra especial relevancia en el actual contexto económico, marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el debate sobre la recuperación de los ingresos reales.

