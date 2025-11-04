Renunció la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, y se profundizan los cambios en el gabinete El Gobierno sumó una nueva baja en su equipo: Cecilia Loccisano, viceministra de Salud y secretaria de Gestión Administrativa, presentó su renuncia al ministro Mario Lugones, confirmando así otra salida dentro del gabinete tras la victoria oficialista en las últimas elecciones legislativas.

La funcionaria comunicó su decisión a través de un mensaje en redes sociales. “Hoy presenté mi renuncia al ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de secretaria de Gestión Administrativa y viceministra de Salud de la Nación”, expresó. En el texto, Loccisano agradeció la oportunidad de haber formado parte del Ministerio durante varios años y destacó: “Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan. Seguiré trabajando desde otros ámbitos para construir un sistema de salud moderno, menos burocrático y más cercano a las personas”.

Abogada especializada en Derecho Internacional Público por la UBA, Loccisano también fue directora de la consultora Eficci, dedicada al diseño de soluciones para el sector sanitario y de la seguridad social. Durante su gestión, participó activamente en la resolución de conflictos laborales en instituciones como el Hospital Garrahan, donde había señalado la necesidad de “un reordenamiento” para mejorar la eficiencia y las condiciones de trabajo.

La salida de Loccisano se suma a las recientes renuncias de Guillermo Francos, Lisandro Catalán y Gerardo Werthein, en el marco del rearmado del gabinete impulsado por el presidente Javier Milei, quien busca consolidar su equipo de cara a una nueva etapa de gobierno.

En ese contexto, Manuel Adorni dejará la vocería presidencial para convertirse en jefe de Gabinete, mientras que Pablo Quirno asumió en lugar de Werthein y Diego Santilli reemplazó a Catalán.

El lunes se celebró la primera reunión del renovado gabinete en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Tras el encuentro, Adorni calificó la jornada como “una reunión espectacular” y adelantó que el presidente delineó los ejes de la segunda etapa de su gestión: reforma tributaria, modernización laboral, actualización del Código Penal y la Ley de Presupuesto.

Milei, por su parte, afronta una semana cargada de actividad, que incluirá la jura de nuevos ministros y un viaje a Estados Unidos para participar del America Business Forum en Miami, donde compartirá escenario con figuras como Donald Trump, Lionel Messi, Rafael Nadal y Gianni Infantino.