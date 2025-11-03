El dólar volvió a los $1.500 en el Banco Nación y el mayorista quedó a sólo $15 del techo de la banda El dólar oficial inició la primera semana de noviembre al alza, luego de un retroceso menor al esperado la semana pasada, tras el triunfo electoral del oficialismo. En paralelo, subieron los futuros, ya que el mercado sigue sin creer demasiado en la continuidad del esquema de bandas.

El tipo de cambio mayorista aumentó $37 (+2,6%), hasta los $1.482, por lo cual quedó apenas 1% debajo del techo de la banda (hoy en $1.497,50). Esto sucedió luego de que la semana pasada, la primera poselectoral, cayera $47 o 3,2%, lo cual no alcanzó para revertir la suba mensual, que fue de 4,7%.

En tanto, en el Banco Nación (BNA) la divisa norteamericana cotizó a $1.500 para la venta. El dólar tarjeta o turista, equivalente al oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.950.

Dólar: el mercado sigue dudando de la sostenibilidad del esquema de bandas

Pese a la mayor calma financiera que trajo la contundente victorial del Gobierno en las elecciones legislativas nacionales, las expectativas de devaluación no desaparecieron del todo. Esto se refleja en los contratos del dólar futuro, que este lunes extendieron avances.

A partir de diciembre el mercado “pricea” que el oficial perforará el techo de la banda. Este implícito pronóstico se da en un contexto en el cual se espera una muy baja oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), debido a la habitual estacionalidad negativa de noviembre y a la decisión del Gobierno de adelantar la liquidación de exportaciones previo a los comicios.

Pese a las subas en A3 (ex Rofex), Martín de la Fuente, analista de Research de Adcap, remarcó que el escenario fue “más calmo respecto de la dinámica de la semana pasada” y que “al haber aumentado menos que el spot, la curva comprimió con fuerza, cerrando con tasas implícitas en torno al 25%”.

El volumen operado en el segmento de contado ascendió fuerte respecto del cierre de la semana pasada, hasta los u$s574,71 millones. En futuros fue de u$s699 millones.

Por su parte, los dólares financieros se dieron vuelta, tras iniciar la jornada con retrocesos, y replican las subas del oficial. El dólar MEP subió $23,01 (+1,6%) a $1.500,47; en tanto, el contado con liquidación (CCL) ascendió $15,46 (+1%) hasta los $1.521,99. Asimismo, en el mercado informal el dólar blue cerró estable en los $1.445, luego de operar en baja durante casi toda la jornada.

El presidente Javier Milei realizó cambios en su Gabinete: Guillermo Francos dejó de ser jefe de Gabinete y su rol será ocupado por Manuel Adorni mientras que Diego Santilli, será el nuevo ministro del Interior.

“Los cambios en el gabinete fueron recibidos con sensación mixta dentro del espectro político, con muchos decepcionados por la partida del jefe de Gabinete Francos, reemplazado por alguien con menos experiencia, aunque totalmente alineado con el presidente”, expresaron desde Max Capital.