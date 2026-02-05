El Gobierno creó una oficina para “desmentir operaciones” de los medios y la “casta política” La anunció la Oficina del Presidente Javier Milei. Tendrá como objetivo responder a lo que considera desinformación y versiones falsas, aunque no se informó quién la conducirá ni cómo funcionará.

El gobierno nacional anunció este jueves la creación de una Oficina de Respuesta Oficial, un nuevo organismo que tendrá como misión desmentir versiones periodísticas y lo que define como “operaciones de los medios”, en un nuevo capítulo de la tensa relación entre la administración de Javier Milei y el periodismo.

El anuncio fue difundido a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, en el que no se precisó quién estará a cargo del área ni cuáles serán sus mecanismos de funcionamiento.

“La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”, sostiene el texto oficial. Y agrega: “Solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”.

Desde el Ejecutivo aseguran que la iniciativa no busca censurar sino sumar una voz institucional. “Vamos a combatir la desinformación brindando más información. Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura”, remarcaron.

Pese a esa aclaración, el comunicado se inscribe en un contexto de creciente confrontación del Gobierno con periodistas y medios, a los que el propio Presidente suele cuestionar públicamente y calificar como “ensobrados”.

Libertad de expresión y rol del Estado

En el mismo texto, la flamante oficina afirma que “el derecho a la libertad de expresión es sagrado” y sostiene que, desde la eliminación de la pauta oficial, “la mentira se volvió más ruidosa”.

“Desde el primer día, este Gobierno decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político. Por eso, además de informar, es necesario desmentir con claridad y sin rodeos”, señala el comunicado, que no informa quién será el titular del nuevo organismo.

El cierre del anuncio enfatiza que la oficina no buscará “convencer ni imponer una mirada”, sino “permitir que los ciudadanos distingan hechos de operaciones y datos de relatos”. “La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”, concluye el texto.

Reacciones oficiales

Minutos después del anuncio, el propio Javier Milei celebró la decisión en sus redes sociales. “Para desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”, escribió en su cuenta de X. El ministro de Economía, Luis Caputo, también respaldó la iniciativa y la calificó como una “excelente” medida.







