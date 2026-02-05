La mortalidad por cáncer en Argentina tuvo un descenso sostenido en la última década Aunque continúa siendo la primera causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 59 años, un reporte del Ministerio de Salud confirma una tendencia a la baja. La mejora en los diagnósticos y tratamientos permitió reducir las muertes un 2,3% anual en hombres y un 1,3% en mujeres.

Un nuevo informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) trae datos alentadores para la salud pública en Argentina: la mortalidad causada por los tumores más frecuentes viene descendiendo de manera sostenida desde hace más de una década.

Según la información sistematizada por el Sistema de Vigilancia y Reporte del Cáncer (SIVER-Ca), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, esta evolución favorable se asocia directamente a las mejoras en el diagnóstico oportuno y al acceso a tratamientos más eficaces, especialmente en los tipos de cáncer de alta prevalencia.

Sin embargo, las autoridades sanitarias advierten que no hay que bajar la guardia: el cáncer continúa siendo la primera causa de muerte por enfermedad en el grupo etario que va de los 5 a los 59 años. Por ello, la prevención y la detección temprana siguen siendo las herramientas indispensables.

Las cifras del descenso

El análisis detallado muestra una baja en la mortalidad diferenciada por género:

Varones: El descenso promedio es del 2,3% anual . Los tumores más frecuentes en este grupo son los de próstata, colon-recto y pulmón.

Mujeres: La baja es del 1,3% anual, con mayor prevalencia de cáncer de mama, colon-recto y cuello de útero.

El detalle por tipo de tumor

El reporte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas desglosa la situación de las patologías más comunes:

Cáncer colorrectal: Afecta a ambos sexos. La mortalidad cae un 1,5% anual . Su incidencia es de 30,5 nuevos casos cada 100.000 varones y 19,4 en mujeres.

Cáncer de mama: Es el de mayor incidencia en mujeres (71,3 casos cada 100.000). La mortalidad bajó un 1,7% anual en la última década.

Cáncer de próstata: También muestra un comportamiento descendente, con una tasa de mortalidad de 9,2 defunciones por cada 100.000 habitantes en 2024.

Cáncer de cuello de útero: Es la excepción a la regla. La tendencia se mantiene estable, sin bajas significativas, con una mortalidad de 8,2 defunciones por cada 100.000 mujeres.

Acciones y vigilancia

A pesar de las mejoras, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) clasifica a la Argentina con una incidencia y mortalidad “medianamente altas”.

Para combatir esto, durante 2025 el Ministerio de Salud fortaleció la articulación con las provincias mediante herramientas de gestión de datos clave como el Sistema de Información de Tamizaje (SITAM) y el Registro Institucional de Tumores (RITA). El objetivo es orientar mejor las decisiones sanitarias y focalizar en la formación de recursos humanos y cuidados paliativos.