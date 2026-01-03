El Gobierno de Milei anunció restricciones migratorias a funcionarios venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro "Los cómplices de Maduro no podrán ingresar a nuestro país", sostuvo el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Horas después de la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, el gobierno de Javier Milei emitió una serie de restricciones migratorias a los funcionarios del régimen chavista, para evitar la fuga a otros países de la región.

“La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro”, remarcó en un posteo el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Detalló que “las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU, entre otros”.

Y Adorni resaltó: “Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”.