Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump en Venezuela “Es un hecho que tenemos que apoyar todos los países del mundo que queremos vivir en paz, que respetamos los sistemas democráticos de gobierno”, aseguró el Primer Mandatario.

El gobernador Osvaldo Jaldo se expresó a favor de la ofensiva que ordenó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro.

Jaldo aseguró que, con el operativo militar llevado adelante este domingo, EEUU “sacó a un dictador de Venezuela”. “Es alguien que no sólo ha estado vinculado directa e indirectamente con el narcotráfico, sino que también ha albergado a narcotraficantes, a terroristas. Era un peligro para todo el mundo, sin excepción”, apuntó.

El tranqueño advirtió sobre la complejidad que representa la lucha contra el crimen organizado para los estados nacionales. “Y Maduro, lejos de combatir esos flagelos, los albergaba y les daba protección”, añadió.

En ese sentido, advirtió sobre los presidentes de países “que son cómplices” de esos grupos delictivos. “Entre ellos está Maduro. Y ojalá EEUU pueda seguir avanzando con esta decisión, que significa limpiar al mundo de dictadores, limpiar el mundo de terroristas y limpiar el mundo de narcotraficantes, que tanto daño hacen a la Argentina, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si alguien no toma la decisión de limpiar el mundo de drogas, como lo está haciendo el presidente de los EEUU, la vamos a pasar mal”, expresó.

Jaldo reiteró su expectativa de que “esto no pare en Venezuela, sino que siga en otros países que producen droga y la introducen en nuestra querida República Argentina y en países vecinos”. “Nuestras generaciones se van quedando en el camino. Al narcotráfico y al terrorismo hay que eliminarlos de cuaojo, y esa es la decisión del presidente de Estados Unidos. Hay que apoyar la medida de Trump y pedirle que vaya por más”, añadió.

Agenda local

Jaldo estará este lunes encabezando el acto oficial de lanzamiento de la temporada en San Pedro de Colalao. Allí presentará además el operativo de seguridad que llevará adelante en el verano la Policía de la Provincia. Será el reinicio de las actividades tras las fiestas de Fin de Año.

Fuente Comunicación Tucumán