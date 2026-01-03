Trump: “Vamos a intervenir Venezuela hasta que se logre una transición segura, apropiada y racional” El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, destacó la operación militar de intervención sobre Venezuela de la madrugada de este sábado, y aseguró que Maduro y su esposa se encuentran camino en un buque a Nueva York, donde serán juzgados por un tribunal local.

Unas diez horas después de la operación militar con bombardeos a sedes del ejército venezolano en Caracas, y de dar a conocer que capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Florez, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio precisiones sobre lo sucedido y adelantó que ambos serán juzgados en los Estados Unidos por crímenes de narcotráfico.

“Tarde anoche y temprano hoy, bajo mis órdenes las fuerzas armadas de los Estados Unidos desarrollaron una operación militar extraordinaria en Venezuela, como nunca se vio desde la Segunda Guerra Mundial, en una fortaleza de Caracas, para presentar ante la Justicia al criminal Nicolás Maduro”, comenzó en su relato en una conferencia de prensa oficial, con televisación en vivo hacia el mundo.

Agregó que “junto a su esposa Silvia Flores, ahora van a enfrentar a la justicia. Y fueron imputados en el distrito sur de Nueva York”. Sobre el éxito de su operación destacó: “Teníamos muchos buques alistados en el mar esperando nuestro ataque. Y no murió un solo personal de nuestro ejército. Somos el mejor ejército del mundo”.

Destacó que “Maduro es un criminal del cartel de Los Soles, es responsable de envenenar a cientos de estadounidenses. Están en un buque por llegar al país. Tenemos evidencias claras de sus delitos que se van a presentar a un tribunal de justicia. Tiene bandas como el clan de Tren de Aragua”.

MIRA TAMBIÉN El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para debatir la intervención de EE.UU. en Venezuela

Intervenir y gobernar Venezuela

En la conferencia, el presidente estadounidense resaltó: “Vamos a intervenir y gobernar el país hasta que se logre una transición segura, apropiada y racional. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano”.

Luego aseveró que “las petroleras no estaban siendo explotadas apropiadamente. Ahora empresas estadounidenses van a gastar miles de millones de dólares en reparar la infraestructura de petróleo, y generar dinero para el país. Nos vamos a mantener allí hasta que se logre una transición ordenada y apropiada”.

MIRA TAMBIÉN Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido en Nueva York y Delcy Rodríguez asumió la presidencia en Venezuela

Fue entonces que Trum aclaró: “Estamos preparados para una segunda ola de ser necesario. El primer ataque fue tan exitoso que no creo sea necesario. De la alianza de Venezuela con Estados Unidos todos van a querer participar. Queremos que sea un país rico, independiente y que esté seguro. Muchos venezolanos que hoy viven en Estados Unidos van a estar contentos”.