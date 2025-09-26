El Gobierno defendió la nueva restricción al dólar: “Busca evitar distorsiones” El Banco Central (BCRA) anunció este viernes una nueva medida cambiaria que obliga a quienes compren divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) a firmar una declaración jurada comprometiéndose a no operar en el dólar MEP ni en el contado con liquidación (CCL) durante 90 días.

La disposición reinstala la llamada “restricción cruzada”, que había sido eliminada en abril tras la flexibilización del cepo, pero que recientemente había vuelto a aplicarse para directivos y gerentes de empresas.

Desde el equipo económico que conduce Luis Caputo señalaron que el objetivo es “evitar distorsiones” en el mercado. Federico Furiase, principal asesor del ministro, remarcó que la decisión no limita el acceso al dólar ahorro: “Las personas pueden seguir comprando en el MLC según su situación patrimonial. Lo que no está permitido es utilizar esos dólares para abastecer el mercado financiero. La medida apunta a ordenar las operaciones y reducir desequilibrios”.

La iniciativa responde a maniobras detectadas en los últimos meses, conocidas como “rulo”, que consistían en comprar dólares al tipo de cambio oficial para luego volcarlos al mercado financiero, generando presión en las cotizaciones paralelas. Según trascendió, esa operatoria incluso permitió a varias compañías cancelar deudas a un valor cercano al dólar mayorista.

La comunicación del BCRA se dio en la previa a la difusión del dato sobre la cantidad de dólares que las personas compraron durante agosto, en un contexto de fuerte expectativa por la evolución de las reservas y la brecha cambiaria.

En paralelo, el dólar blue subió $30 en la jornada, aunque cerró la semana con una caída acumulada.