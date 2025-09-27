Luis Caputo sostuvo que las nuevas restricciones cambiarias “cortaron un kiosco de unos pocos” El ministro de Economía consideró que la medida que le impide temporalmente a compradores de dólar oficial operar con MEP y contado con liquidación “favorece a los argentinos”. También dijo que hay una exageración de las críticas de productores por la quita transitoria de retenciones.

El ministro de Economía Luis Caputo sostuvo que la nueva restricción cambiara que impuso el Banco Central, por la cual los compradores de dólar oficial no pueden operar con los financieros por un plazo de 90 días, “cortó un kiosco de unos pocos que arbitraban ambos mercados”.

“Se cortó simplemente un kiosco de unos pocos que arbitraban los dos mercados. Estamos hablando de no sé si decirte 20 personas, más o menos”, dijo el funcionario.

Durante una entrevista con TN, Caputo agregó que se trata de “una medida que favorece a los argentinos”. “Lo hicimos para recomponer más reservas”, remarcó el titular de la cartera económica, que estuvo acompañado por el titular de Arca, Juan Pazo, y Federico Furiase, director del Banco Central (BCRA) y asesor del ministro.

Además, dijo que la comparación de esta restricción en la operación de los dólares con el cepo cambiario es un “disparate total”, y en esa línea se mostró optimista con los resultados de la medida.

El ministro apuntó que el jueves “lo que liquidó el campo sólo pudo comprar el 25%”, mientras que el viernes –ya con la restricción vigente– “compró el 77%”. “O sea, compramos USD 1.345 millones, de un total del agro que liquidó USD 1.745 millones”, precisó.

Pronosticó, además, que en los próximos días el BCRA seguirá sumando reservas, una de las cuentas pendientes del último acuerdo con el FMI. “Esto va a ser lo mismo lunes y martes cuando sigan liquidando. Se fortalece la solidez del tesoro, el balance del BCRA, se favorecen todos los argentinos”, sostuvo Caputo.

En cuanto a la inflación, el ministro aseguró que el aumento del dólar no se trasladó a precios. “No estamos viendo un aumento de la inflación”, afirmó, e insistió en que la situación de la población mejoró durante el gobierno de Javier Milei. “A la gente siempre le costó llegar a fin de mes. La comparación justa es con diciembre de 2023. Yo creo que le cuesta menos. Por lo menos, a la mayoría. De hecho, hay 12 millones de argentinos que sacamos de la pobreza”, consideró.

Sobre el acuerdo por 20 mil millones de dólares con el Tesoro de los Estados Unidos, dijo: “Hace más de dos meses que veníamos trabajando con (el canciller) Werthein en esta alternativa. El domingo llegué a las 9 al ministerio, después se sumaron Bausili y Daza y el resto del equipo. Nos fuimos a la 1 y media de la mañana. Tampoco teníamos certeza de que se iba a confirmar al día siguiente”.

En ese sentido, destacó que la baja de retenciones y, sobre todo, el acuerdo con EE.UU. pesaron en la baja que el dólar experimentó esta semana.

Queja de productores por la quita de retenciones

Caputo también fue consultado por las quejas de sectores del campo, luego de que la medida de retenciones cero beneficiara a algunas empresas agroexportadoras.

“No es cierto que no se beneficiaron los productores. Tienen el precio más alto de la soja de los últimos 25 años y capitalizaron aproximadamente el 60 por ciento de lo que fue la baja de las retenciones. Tampoco es que está todo el mundo protestando. Se exagera mucho el tema”, dijo el ministro de Economía.

Y sumó: “Los productores siempre tienen la opción de no vender, tienen poder de negociación. Pero lo importante es que el precio subió un 17%. Siempre dijimos que bajar las retenciones era una prioridad. Son tantas las cosas que se hicieron para el campo, son una prioridad. Cuando tengamos espacio fiscal, siempre son los primeros”.