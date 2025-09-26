Tras el pedido de Trump, el Gobierno convocó al Consejo de Mayo El Consejo de Mayo volverá a reunirse este lunes en la Casa Rosada, luego de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, le sugiriera a Javier Milei reforzar los vínculos con los gobernadores para mejorar la relación con el Congreso y asegurar la gobernabilidad.

El encuentro estará encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y contará con la participación de referentes políticos, sindicales y empresariales. La agenda se centrará en los 10 puntos del Pacto de Mayo, firmado por la mayoría de los gobernadores, que incluye temas como una nueva discusión sobre la coparticipación federal y las reformas laboral y tributaria. Estas reformas, avaladas por la administración de Trump, forman parte de los objetivos de La Libertad Avanza si logra consolidar su representación parlamentaria.

El desafío con los gobernadores

Para el Gobierno, la reunión representa una oportunidad de recomponer la relación con sectores dialoguistas y aliados que respaldaron a Milei en 2024, pero que en los últimos meses se distanciaron. No obstante, el contexto político marca un desafío: las provincias atraviesan plena campaña electoral y observan con cautela las negociaciones con Estados Unidos.

En ese marco, un grupo de mandatarios —entre ellos Alberto Weretilneck (Río Negro), Carlos Sadir (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y la vicegobernadora Teresita Madera (La Rioja)— planteó la necesidad de debatir el alcance de la ayuda financiera que negocia la Argentina con Washington.

Por otro lado, hay gobernadores que mantienen canales abiertos con el oficialismo, aunque reconocen que un eventual respaldo legislativo recién podría darse después de las elecciones del 26 de octubre y siempre dependiendo de los temas en discusión.

A este escenario se suma el armado del frente Provincias Unidas, impulsado por Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, que busca consolidarse como opción de centro en los comicios nacionales, desmarcándose tanto del kirchnerismo como de La Libertad Avanza y poniendo el foco en distritos productivos como Santa Fe y Córdoba.

Quiénes estarán presentes

En la reunión del Consejo de Mayo participarán, además de Francos, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora nacional Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.