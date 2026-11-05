Viajó de Buenos Aires a Ushuaia para intentar secuestrar a una nena de 12 años El joven, de 22 años, la acosaba por redes sociales desde distintos perfiles y fue detenido tras abordarla a la salida de su colegio.

Un joven de 22 años fue detenido en la ciudad de Ushuaia, acusado de haber viajado desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego para intentar secuestrar a una menor de 12 años a la que acosaba desde hace tiempo a través de las redes sociales.

El acusado se apersonó el último lunes, 2 de noviembre, en la puerta del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU). La secuencia se desencadenó cuando la adolescente regresaba al colegio junto a sus compañeros, después de haber almorzado.

En ese momento, el sospechoso, identificado como Francisco Ruiz, la interceptó sorpresivamente, la agarró del brazo, intentó besarla y quiso llevársela del lugar a la fuerza. Sin embargo, gracias a los gritos de auxilio de la menor y a la rápida intervención de uno de sus amigos, la víctima logró soltarse y correr para ingresar a la institución, donde dio aviso inmediato a las autoridades.







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Ruiz no se escapó del lugar. Por el contrario, actuó de manera muy violenta e intentó ingresar por la fuerza al colegio, propinándole patadas y piñas a la vidriera de la puerta de entrada, momento en el cual personal policial llegó al lugar y logró detenerlo.

Medios locales confirmaron que el joven ya contaba con antecedentes en la provincia. El Juzgado de Instrucción N°3 del Distrito Judicial Sur tenía en carpeta una denuncia previa realizada por el padre de la alumna, en la que exponía que Ruiz acosaba a su hija mediante distintos perfiles en redes sociales.



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Pese a esa denuncia y a las advertencias, el contacto virtual continuó hasta que, esta semana, el acusado concretó un viaje de más de 3 mil kilómetros para trasladarse desde Buenos Aires hasta el Fin del Mundo y concretar el ataque.

Actualmente, el implicado se encuentra detenido y, durante la audiencia de indagatoria que tuvo lugar en las últimas horas, se negó a declarar.

Hasta el momento, la imputación que pesa en su contra es por los delitos de grooming, daños y tentativa de rapto.