El Gobierno firmó un acuerdo con Estados Unidos y otros 14 países para frenar la “producción excesiva” global La administración de Javier Milei adhirió a una declaración conjunta durante una cumbre del G20 en Milwaukee. El bloque cuestiona las políticas estatales que distorsionan los precios internacionales, en un mensaje que apunta indirectamente a China.

El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, formalizó su adhesión a una declaración conjunta integrada por 15 países con el objetivo de cuestionar la sobrecapacidad estructural y la “producción excesiva” en diversos sectores manufactureros a nivel global.

El acuerdo fue dado a conocer a través de un comunicado oficial emitido por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y se selló en el marco de una reunión de representantes de comercio del G20, llevada a cabo en la ciudad estadounidense de Milwaukee.

El documento advierte sobre la existencia de economías en las que la oferta industrial supera de manera persistente a la demanda global debido a intervenciones ajenas a las dinámicas del mercado. Si bien el texto evita mencionar de forma directa a China, asocia esta problemática con políticas estatales específicas diseñadas para sostener los niveles de producción muy por encima de las necesidades reales de consumo del planeta.

Sectores sensibles y plan de acción

La principal inquietud del bloque de países firmantes se concentra en industrias consideradas estratégicas para el futuro tecnológico y energético, abarcando la fabricación de vehículos eléctricos, baterías, semiconductores y paneles solares. Las naciones alertaron que esta sobreoferta genera una cadena de perjuicios directos: distorsiona los precios internacionales, desalienta la radicación de nuevas inversiones y castiga severamente al empleo local.

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Para intentar contener el impacto de estas prácticas, los gobiernos involucrados acordaron la creación de plataformas de trabajo técnico que operarán en coordinación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Con la rúbrica de este documento, la administración argentina consolida de manera oficial su alineamiento comercial y geopolítico con las principales potencias occidentales frente a los desequilibrios actuales del mercado global.