La industria anotó un repunte del 1,9% en agosto, pero acumula una caída del 2,7% en el año El informe oficial del INDEC registró un alivio en la medición mensual de la actividad manufacturera, aunque los números continúan en rojo en la comparación interanual. El sector petrolero y químico lideró la resistencia, mientras que textiles y maquinarias siguen golpeados.

La industria manufacturera registró un avance del 1,9% en agosto de 2026 en comparación con julio, de acuerdo al último informe del Índice de Producción Industrial Manufacturero difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A pesar de este alivio en la medición mensual, el sector fabril aún no logra consolidar una recuperación firme y sufrió una caída del 3,2% en términos interanuales respecto al mismo mes del año anterior.

Los datos oficiales revelan que la actividad industrial acumuló una contracción del 2,7% en los primeros ocho meses de 2026 en comparación con el mismo período de 2025. Este panorama demuestra que el rebote mensual, aunque positivo, todavía resulta insuficiente para revertir la tendencia negativa que afecta al nivel general.

Los sectores que resisten y traccionan

Entre los rubros que mostraron un mejor desempeño durante el octavo mes del año se destacó la refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico. Esta categoría exhibió números verdes en todas sus variables: un incremento mensual del 3,6%, una suba interanual del 2,2% y un sólido crecimiento acumulado del 4,0%, consolidándose como el principal motor de resistencia de la actividad.

Por su parte, el bloque de alimentos, bebidas y tabaco experimentó un alza del 1,7% respecto a julio, manteniéndose prácticamente neutral en el acumulado del año (0,0%) a pesar de una leve baja interanual del 0,4%. En una línea similar, el sector de madera, papel, edición e impresión retrocedió un 1,5% en la comparación mensual, pero logró registrar un avance del 2,3% interanual y un 4,1% en el indicador acumulado.

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Volatilidad, maquinaria y el golpe al rubro textil

La fabricación de otros equipos, aparatos e instrumentos dejó en evidencia la extrema volatilidad actual del mercado. Aunque este segmento lideró la recuperación mensual con un fuerte rebote del 9,8% en comparación con julio, la cifra no alcanzó a compensar su delicada situación estructural, que se encuentra marcada por una profunda caída interanual del 20,6% y un desplome del 19,3% en lo que va del año.

Otro de los sectores severamente afectados fue el de productos de metal, maquinaria y equipo, que sigue sin encontrar un piso de estabilidad. Esta rama industrial sufrió una contracción del 0,8% mensual, profundizando sus alarmantes retrocesos del 18,1% en la comparación interanual y del 13,7% en el registro acumulado de los primeros ocho meses.

La situación también es crítica para el rubro de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado, que cayó un 0,3% mensual y arrastra una pesada pérdida acumulada del 16,3%. Finalmente, el bloque de automotores y otros equipos de transporte creció un 2,4% en el mes (con un saldo interanual negativo del 6,6%), mientras que el sector de muebles y otras industrias aportó una suba mensual del 4,3%, aunque su variación interanual cayó un 5,1%.