El Gobierno logró un superávit fiscal primario de casi $700.000 millones en septiembre

“El superávit financiero de $309.623 millones contrasta con el resultado de septiembre de 2023, donde se había registrado un déficit de $511.533 millones, equivalente a casi $2.100.000 millones ajustados por inflación”, indicó Caputo, quien al respecto dijo que “frente a los intentos de parte del arco político de romper el equilibrio fiscal, el Gobierno continuará garantizando el orden en las cuentas públicas, ya que es condición necesaria para continuar mejorando la calidad de vida de los argentinos”.

“Desde el año pasado, el orden fiscal ha sido un pilar fundamental para bajar la inflación y reducir la presión tributaria al sector privado, haciendo posible una baja de impuestos equivalente a 2,5% del PBI desde el inicio de la gestión y un fuerte crecimiento del crédito para familias y empresas”, sostuvo Caputo.

MIRA TAMBIÉN La familia de Miguel Ángel Russo esparció parte de sus cenizas en La Bombonera

La mirada del sector privado

Como el gobierno nacional está registrando de manera persistente una caída de ingresos, tanto impositivos como de otro origen, está obligado a profundizar el ajuste en algunas partidas que quedan todavía para ser recortadas. El superávit logrado en septiembre es más bajo, de hecho, que el del mismo mes del año pasado.

El aumento del gasto indexado, sobre todo en jubilaciones, algunos planes sociales y salarios, se está compensando con reducción de subsidios y de envíos a las provincias.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que “del análisis de la ejecución presupuestaria base caja del Sector Público Nacional no Financiero (SPNNF) del mes de septiembre de 2025, surge que los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 3%”.

MIRA TAMBIÉN Dictaron 120 días de prisión preventiva para Pablo Laurta

“Esto obedece a que los ingresos tributarios bajaron en términos reales u n 6,8% interanual y al incremento de los ingresos no tributarios de 48% real interanual”, dice el estudio.

El gasto primario, por su parte, se mantuvo constante en términos reales respecto al mismo mes del año pasado. “Como resultado, el superávit primario de septiembre 2024 de 1.075 billones en pesos constantes de septiembre 2025, se transformó en un superávit primario de $696.000 millones en septiembre de 2025 (baja real del 35%)”, señaló la entidad que dirige el economista Nadin Argañaras.