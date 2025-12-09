El Gobierno nacional bajó dos puntos las retenciones a la soja, el maíz y el trigo La baja llega en las puertas de una muy buena cosecha argentina, que ya se proyecta récord para el trigo que se empezó a levantar, por lo que le aporta un gran espaldarazo.

El ministro de Economía, Luis Caputto, anunció este martes una rebaja de dos puntos en las retenciones a las exportaciones de los principales cultivos, como la soja, el maíz y el trigo. Según informó, a partir de esta decisión, las alícuotas se reducirán de la siguiente manera:

•Soja: de 26% a 24%

•Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

•Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

•Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

•Girasol: de 5,5% a 4,5%

La novedad llega en las puertas de una muy buena cosecha argentina, que ya se proyecta récord para el trigo que se empezó a levantar, por lo que le aporta un gran espaldarazo.

El mejor precio que recibirá el productor al abonar menos impuestos también puede significar un empuje para la inversión en maquinaria agrícola, un sector que cierra un año de caída en la actividad fabril.

“Damos hoy un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”, dijo Caputo.

“Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible. Ya hemos dado muchos avances concretos en esta dirección y seguiremos haciéndolo, en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”, agregó.

“Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”, destacó el ministro.

“De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo, completó.