El Gobierno oficializó a Alejandro Ramírez como nuevo titular de la IGJ A través del Boletín Oficial publicado este jueves, el Ejecutivo formalizó el reemplazo de Daniel Roque Vítolo al frente de la Inspección General de Justicia. El recambio se enmarca en la profunda reestructuración impulsada por el nuevo ministro, Juan Bautista Mahiques.

La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia sigue generando movimientos en las segundas y terceras líneas del Gobierno nacional. Este jueves, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo oficializó la designación de Alejandro Horacio Ramírez como el nuevo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Ramírez asume el control del organismo estratégico encargado de fiscalizar a las sociedades comerciales y asociaciones civiles, área que depende directamente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

El decreto y la salida de Vítolo

La medida, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro Mahiques, formaliza en primer lugar la aceptación de la renuncia de Daniel Roque Vítolo, agradeciéndole “los servicios prestados” durante su desempeño en el cargo. A renglón seguido, el escrito decreta el nombramiento de Ramírez como su sucesor.

La salida de Vítolo no fue una sorpresa. El ahora exfuncionario había presentado su dimisión el pasado viernes, acatando un pedido expreso del nuevo ministro de Justicia, quien asumió su cargo con la decisión de conformar un equipo propio y renovar las cúpulas de los organismos que orbitan bajo su ministerio.

Una reestructuración a fondo

El recambio en la IGJ no es un hecho aislado. La solicitud de renuncia por parte de Mahiques abarcó a varios funcionarios clave de distintas dependencias sensibles del área judicial y de control. Además de Vítolo, el ministro pidió dar un paso al costado a los siguientes titulares:

Ana Belén Mármora: Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). Alejandro Melik: Oficina Anticorrupción (OA).

Oficina Anticorrupción (OA). Juan Cruz Montero: Oficina de Bienes Recuperados.

Oficina de Bienes Recuperados. Ernesto Gaspari: Unidad de Información Financiera (UIF).

Con el nombramiento de Ramírez, el Gobierno comienza a llenar los casilleros vacíos de este nuevo esquema, consolidando la impronta de Mahiques al frente de la cartera de Justicia.