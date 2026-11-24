El Gobierno oficializó este martes las designaciones de la abogada Verónica Gabriela Pérez como la nueva directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y de Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva del organismo. Así se informó a través del Decreto 1412/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial en el cual se aceptaron las renuncias de Esteban Ernesto Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo.
“Desígnase, a partir del 23 de noviembre de 2026, en el cargo de Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a la abogada Verónica Gabriela Pérez”, señaló uno de los artículos y en el siguiente se informó el nombramiento de Osterberg como Subdirectora Ejecutiva del Pami.