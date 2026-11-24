El Gobierno oficializó la nueva conducción del PAMI La abogada Verónica Gabriela Pérez es la nueva directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y Elizabeth Ana Osterberg, la subdirectora ejecutiva del organismo.

El Gobierno oficializó este martes las designaciones de la abogada Verónica Gabriela Pérez como la nueva directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y de Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva del organismo. Así se informó a través del Decreto 1412/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial en el cual se aceptaron las renuncias de Esteban Ernesto Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo.

La nueva conducción del organismo tiene entre sus prioridades la eficiencia administrativa, la simplificación de procesos y el fortalecimiento de los mecanismos de control

“Desígnase, a partir del 23 de noviembre de 2026, en el cargo de Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a la abogada Verónica Gabriela Pérez”, señaló uno de los artículos y en el siguiente se informó el nombramiento de Osterberg como Subdirectora Ejecutiva del Pami.