El INDEC publica el EMAE del tercer trimestre, que dejaría a la economía en una recesión El organismo oficial difundirá este martes el dato correspondiente a septiembre. Las consultoras privadas anticipan una nueva caída trimestral tras el retroceso del 0,6% registrado en el segundo trimestre, en un escenario marcado por el freno en la industria y el comercio.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este martes los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondientes a septiembre, una cifra clave que completará el balance del tercer trimestre de 2026 y podría dejar a la economía argentina en situación de recesión técnica.

Luego de la contracción del 0,6% registrada en el segundo trimestre respecto del primero, un nuevo resultado negativo confirmaría dos trimestres consecutivos de caída en el Producto Bruto Interno (PBI). Las consultoras privadas coinciden en que, aun si septiembre arrojara una leve mejora mensual, resultaría insuficiente para compensar las pérdidas acumuladas en los meses previos.

Como antecedente inmediato, el último informe oficial de agosto mostró una baja interanual del 1,7% y un crecimiento acumulado del 1,2% en los primeros ocho meses del año. Por su parte, la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados proyectó para septiembre una mejora mensual de apenas 0,1%, pero con una caída interanual del 0,8% y una contracción trimestral del 1,2%.

Desempeño desigual y recorte de proyecciones

La evolución reciente de la actividad refleja fuertes disparidades entre rubros: el dinamismo de los sectores primarios, con menor generación de mano de obra directa, no alcanza a compensar el freno sostenido en áreas intensivas en empleo como la industria, la construcción y el comercio.

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Esta desaceleración derivó en una revisión a la baja de los pronósticos anuales. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la proyección de crecimiento para 2026 cayó 2,5 puntos porcentuales, pasando del 3,2% estimado en enero a apenas un 0,7% en octubre, muy por debajo del 5% contemplado en el Presupuesto oficial.

Desde el Gobierno atribuyen el enfriamiento iniciado en el segundo trimestre a un contexto internacional menos favorable y a la normalización de la producción agropecuaria tras cosechas récord. Frente a este panorama, el principal desafío para el oficialismo radica en lograr que la reactivación se extienda más allá de los sectores concentrados y impacte de manera concreta en el consumo, la inversión y el empleo.