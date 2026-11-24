El Gobierno reúne a la mesa política para definir la estrategia legislativa de una semana clave en el Congreso El encuentro será este martes a las 13 en Casa Rosada, encabezado por Karina Milei. El oficialismo busca coordinar los acuerdos para tratar el jueves la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y cambios en el Banco Central, además de seguir de cerca el debate por la ley de ludopatía.

El Gobierno nacional reunirá este martes a las 13 a su mesa política en Casa Rosada para definir los próximos pasos de la agenda parlamentaria, en el marco de la última semana del período de sesiones ordinarias y en la previa a la convocatoria a extraordinarias. El encuentro tendrá como eje central la reforma electoral que el oficialismo buscará tratar este jueves en el Senado.

La reunión será encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contará con la presencia de los principales referentes del ala política y económica. Participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem —quienes encabezan las negociaciones con los bloques aliados para garantizar los respaldos en el Congreso—, junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Con la hoja de ruta delimitada, el Ejecutivo intentará imprimirle ritmo a sus iniciativas y sostener los consensos necesarios para una semana cargada de definiciones institucionales y económicas. Entre las prioridades figura la reforma electoral, con la que el oficialismo pretende avanzar en la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y en otras modificaciones al sistema de votación de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Para el jueves, el oficialismo también prevé avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027 y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

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El debate por la ley de ludopatía

En paralelo, la mesa política analizará la discusión por el proyecto de ley de ludopatía, que comenzará a tratarse este miércoles en comisiones de la Cámara alta antes de que venza el estado parlamentario de la media sanción otorgada por Diputados.

Si bien el bloque de La Libertad Avanza en el Senado aspira a obtener dictamen, desde el oficialismo surgieron advertencias sobre el alcance del texto. Voces oficiales señalaron ante la agencia Noticias Argentinas que, en caso de aprobarse el articulado impulsado por la Iglesia, la norma sería finalmente vetada por el Poder Ejecutivo: “Es como la Ley Seca, no tiene sentido”, argumentaron.

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