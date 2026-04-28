El Gobierno oficializó la salida de Carlos Frugoni tras el escándalo patrimonial y designó a sus reemplazantes A través del Decreto 286/2026, el Ejecutivo formalizó la renuncia del secretario de Infraestructura, quien ocultó siete propiedades millonarias en Miami. Fernando Herrmann asume en su lugar, mientras que Mariano Plencovich quedará al frente de Transporte.

La decisión política que el Ministerio de Economía había anticipado el fin de semana ya es un hecho formal. Este martes se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 286/2026, mediante el cual el Gobierno nacional oficializa la salida de Carlos Frugoni de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, aceptando su renuncia con efecto retroactivo al 25 de abril.

Su precipitada salida de esta área clave —que tiene fuerte injerencia en los procesos de concesión y privatización de rutas nacionales— se dio luego de que una investigación periodística revelara que el ahora exfuncionario ocultaba un patrimonio millonario en los Estados Unidos sin declarar ante las autoridades competentes.

El nuevo esquema: Herrmann y Plencovich

Para llenar el vacío institucional, la cartera que conduce Luis Caputo reordenó sus piezas rápidamente. El mismo decreto confirmó que Fernando Herrmann, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario de Transporte, pasará a ocupar el rol de Frugoni, asumiendo una función central en la planificación y ejecución de la obra pública y la infraestructura vial.

En paralelo, el Ejecutivo formalizó la llegada de Mariano Plencovich al frente de la Secretaría de Transporte. Plencovich, un dirigente con experiencia previa como subsecretario de Transporte Automotor, se convierte así en el nuevo titular del área. Con su designación, Transporte suma un nuevo recambio en la actual gestión, luego de los pasos de Franco Mogetta, Luis Pierrini y el propio Herrmann.

Las 7 propiedades en Miami y el frente judicial

El escándalo que eyectó a Frugoni del Gobierno gira en torno a siete propiedades adquiridas en el exclusivo condado de Palm Beach (Florida) entre los años 2020 y 2022. En esa época, el exfuncionario presidía la empresa estatal porteña AUSA y tenía participación en proyectos de gran envergadura como el Paseo del Bajo.

Según registros oficiales, al menos cinco de estos inmuebles están valuados entre US$215.000 y US$216.000 cada uno. Para mantenerlos fuera del radar del fisco argentino, Frugoni utilizó dos sociedades de responsabilidad limitada (offshore) radicadas en el estado de Delaware: Genova LLC y Waki LLC, constituidas en 2021 y 2025 respectivamente.

Esta grave omisión ya escaló a los tribunales federales y podría costarle una condena penal. Actualmente, el juez federal Daniel Rafecas tiene en sus manos dos denuncias impulsadas por el legislador porteño Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica) y el abogado Alejandro Díaz Pascual, quienes acusan al exfuncionario de ocultar bienes por una cifra superior a 1,5 millones de dólares.