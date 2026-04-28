Trabajadores del SMN respondieron a los argumentos de Sturzenegger para profundizar recortes: “Conclusiones falsas y peligrosas” Desde el organismo, los trabajadores del calificaron los planteos del funcionario como una "mezcla de desinformación, simplificaciones y de conclusiones falsas y peligrosas" que ponen en riesgo la seguridad meteorológica del país.

El personal del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un comunicado respondiendo a las últimas declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, quien difundió datos sobre supuestos excesos de personal y deficiencia tecnológica para justificar los despidos y recortes que se están aplicando en el organismo.

Los trabajadores del SMN calificaron los argumentos del funcionario como una “mezcla de desinformación, simplificaciones y de conclusiones falsas y peligrosas” que ponen en riesgo la seguridad meteorológica del país.

El conflicto se desató tras una publicación del ministro en la que justificaba el despido de 140 agentes del organismo. Sturzenegger sostuvo que la institución podría funcionar con 150 empleados en lugar de los 1.000 que integraban la planta, alegando que una modernización permitiría prescindir de los operadores en las estaciones de observación.

La primera respuesta llegó por parte de ATE, gremio que nuclea a los trabajadores del servicio, desde donde le recordaron al ministro que luego de los “despidos injustificados” quedaron 832 personas trabajando en el SMN.

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Asimismo, aclararon que el organismo cuenta con 148 profesionales con título de meteorólogo y 472 técnicos que se desempeñan como observadores, refutando la afirmación de Sturzenegger que reducía a 20 el número de especialistas.

“Hablar de «ahorro» eliminando personal en un servicio crítico es ignorar el rol del SMN para la seguridad de la población. Alertas tempranas, aviación, navegación marítima y fluvial, producción agropecuaria y gestión de emergencias dependen de un sistema robusto, no de uno reducido al mínimo dejándolo sin posibilidad de respuesta ante fenómenos severos y un cambio climático que sí existe”, resaltaron.

En este marco, los trabajadores denunciaron el inicio de un “apagón meteorológico”. Según el informe gremial, la falta de personal dejó a más de la mitad de las 120 estaciones activas en el territorio nacional sin poder registrar datos durante la noche, afectando la precisión de los pronósticos y alertas.

“El apagón meteorológico lo comenzó a realizar este gobierno el 11 de diciembre de 2023”, sentenció el comunicado, luego de que la Secretaría de Trabajo declarara “ilegal” el paro que los trabajadores del organismo habían organizado para esta jornada en rechazo a los 140 despidos.

El comunicado recordó que una estación meteorológica requiere una dotación mínima de siete personas para garantizar operatividad las 24 horas del año. Además, señalaron que el Gobierno procedió al cierre de cinco estaciones, contradiciendo los objetivos de cobertura territorial necesarios para un sistema de alerta temprana eficiente.

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Los especialistas explicaron a su vez que las estaciones automáticas no reemplazan la observación humana, sino que deben funcionar de manera complementaria. Argumentaron que la tecnología es susceptible a fallos técnicos que, sin supervisión profesional, pueden introducir errores en los modelos numéricos de pronóstico y en los sistemas de alerta.

En este sentido, el organismo recordó que, según los estándares de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los servicios meteorológicos deben ser interdisciplinarios. Esta estructura es necesaria para vincular la ciencia de la atmósfera con áreas críticas como la aeronavegación, la producción agropecuaria, la generación de energía y la gestión estatal ante catástrofes naturales.

En el comunicado también se rechazó la idea de “ahorrar” despidiendo personal. “El ministro dice «los millones de dólares anuales que requieren hoy esos sueldos es dinero que pagan otras familias». Nos lleva a preguntarnos y su sueldo ¿quién lo pagará?. Y el ministro: ¿sabe cuánto cuesta mantener una estación meteorológica automática? ¿Quién la debe mantener?”.

“Modernizar no es destruir capacidad ni reemplazar conocimiento humano por una falsa idea de eficiencia”, le contestaron y lamentaron que utilice las tragedias de La Plata o Bahía Blanca para justificar el desguace. “Sin un plan concreto, no suena a modernización: suena a desguace”, concluye el texto.

Por su parte, desde el colectivo Somos SMN sostuvieron que “ningún servicio meteorológico del mundo funciona con 150 personas”. En una publicación en sus redes sociales, recordaron que el sistema de alertas tempranas –activo desde 2020– permitió avisar a tiempo sobre el temporal de Bahía Blanca, cuando el gobierno de Javier Milei “llamó a los vecinos a salvarse solos”.

En contra de la postal de un SMN vetusto que pintó Sturzenegger, el investigador del Conicet Rodrigo Quiroga le recordó que “en 2022 el SMN adquirió Clementina XXI, una de las 500 supercomputadoras más potentes del mundo” y el director de Riesgos y Emergencias de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Anaya, apuntó que “la Argentina tiene entre un tercio y una décima parte del personal que debería tener, tomando cualquier comparación mundial con países ejemplares, por su superficie y por su población, para garantizar el mínimo necesario de soberanía”.