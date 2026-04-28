Milei repudió el ataque a Trump, apuntó contra el kirchnerismo y aseguró que “la inflación será derrotada” En el marco de la cena anual de la Fundación Libertad, el Presidente defendió a capa y espada su plan económico, acusó a la política y a los "empresaurios" de sabotaje, y lanzó duras críticas contra Cristina Kirchner, Axel Kicillof y los dueños de compañías como FATE y Techint.

El presidente Javier Milei fue el orador principal en la 9ª edición de la tradicional Cena Anual de la Fundación Libertad. Durante su extenso discurso, el mandatario hizo un repaso de su gestión, defendió el ajuste económico y no escatimó en críticas hacia la oposición, el establishment empresarial y los sectores de izquierda a nivel mundial.

El evento comenzó con un agradecimiento especial por el reconocimiento recibido de manos de Alberto Benegas Lynch (hijo), a quien Milei considera su maestro, para luego dar paso a un fuerte pronunciamiento sobre la política internacional.

Repudio a la violencia y el ataque a Donald Trump

Uno de los primeros temas que abordó el líder de La Libertad Avanza fue el reciente intento de atentado contra el exmandatario estadounidense. “Expreso mi más enérgico repudio por este nuevo intento de asesinato al presidente Donald Trump”, sentenció el jefe de Estado.

Milei vinculó el hecho con un supuesto recrudecimiento de los ataques por parte de sectores opositores a nivel global. “Estamos ante un nuevo auge de la violencia política, especialmente de la izquierda de todo del mundo libre que debe ser detenida en sus inicios. Hay muchos que no aceptan perder la batalla de las ideas y en las urnas y recurren a la violencia para hacer sus ideales fallidos”, aseguró, exigiendo que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley.

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Fuertes críticas al kirchnerismo y defensa del ajuste

En el plano local, el Presidente justificó las duras medidas económicas de su gestión y apuntó contra las herramientas de financiación tradicionales del Estado. Consideró que tomar deuda es “inmoral” y una carga para las futuras generaciones, mientras que subir impuestos representa “un robo y un ataque a la propiedad”. En contraposición, destacó que su gobierno eligió el camino del ajuste y logró eliminar más de 24 impuestos.

Fiel a su estilo, Milei lanzó munición gruesa contra las administraciones anteriores. Calificó a Cristina Kirchner de “presidiaria” por otorgar jubilaciones sin aportes y apuntó contra Néstor Kirchner y Alberto Fernández por los niveles de emisión. Tampoco se salvó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “No saben sumar dos más dos ni con un ábaco, el mejor exponente es el soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires”, disparó.

“Sabotaje” político y dardos al sector empresarial

Al referirse a la inflación, Milei reconoció un repunte posterior a mayo de 2025, pero lo atribuyó a un complot de distintos sectores de poder. Elevando el tono de voz, denunció: “Fue un sabotaje ya que se combinaron empresaurios, políticos y medios, con 11 leyes en el Congreso, para voltear el equilibrio fiscal. Pudimos resistir los ataques por la solidez del programa”.

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En otro tramo de su exposición, el Presidente respaldó la tarea de Federico Sturzenegger en la desregulación del Estado y sorprendió al apuntar directamente contra referentes del sector industrial argentino, como Javier Madanes Quintanilla (FATE) y Paolo Rocca (Techint). “¿Por qué tengo que beneficiar a tres corruptos ineficientes en contra de 48 millones de argentinos? ¿Es justo pagar los neumáticos cuatro veces más caros? ¿O los tubos de acero?”, cuestionó.

Promesa final: la derrota de la inflación

A pesar de los obstáculos mencionados, el mandatario se mostró optimista respecto al rumbo del país. Aseguró que “lo peor ya pasó”, celebró que la economía está creciendo y recordó que su modelo fue respaldado en las urnas. “Somos el mejor gobierno de la historia, le guste o no a la izquierda”, sentenció, destacando además la reciente reforma laboral y remarcando que es el Presidente que menos gana en toda América.

Para el cierre, Milei dejó una promesa contundente ante los presentes: “Vamos a derrotar la inflación, la demanda de dinero está subiendo, se está recomponiendo. Tarde o temprano vamos a derrotar a la inflación, vamos a ser el país más libre del mundo, el liberalismo va a salir adelante”.