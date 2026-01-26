El Gobierno oficializó una suba del 2,85% en las jubilaciones y pensiones desde febrero La medida, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, eleva el haber mínimo garantizado a 359.254,35 de pesos. El coeficiente corresponde a la inflación registrada en diciembre de 2025

El Gobierno oficializó una suba del 2,85 por ciento en las jubilaciones y pensiones que comenzará a regir a partir de febrero de 2026. La medida también actualiza los montos de las principales prestaciones del sistema previsional y eleva el haber mínimo garantizado a 359.254,35 de pesos

La actualización fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, mediante la Resolución 21/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La suba responde al esquema de movilidad previsional vigente, que fija incrementos mensuales según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este último, corresponde a la inflación registrada en diciembre de 2025, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El aumento se aplica a todas las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa).

Cuánto cobro

Con esta actualización, el haber mínimo ascenderá a 359.254,35 pesos, mientras que el haber máximo se ubicará en 2.417.441,63 pesos. La resolución del Gobierno nacional también fijó nuevos valores para otros componentes clave del esquema previsional.

La Prestación Básica Universal (PBU) pasará a ser de 164.342,47 pesos, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam) (destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con los aportes necesarios) quedará en 287.403,48 pesos.