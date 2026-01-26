Renunció el titular del Renaper y el Gobierno oficializó una batería de recambios en áreas clave El Ejecutivo aceptó la salida del director del organismo que emite los DNI, del jefe de la UIF y de funcionarios en Transporte y Energía. Los cambios fueron formalizados a través de decretos publicados en el Boletín Oficial

El Gobierno nacional oficializó este lunes una serie de renuncias y designaciones en organismos estratégicos del Estado. Entre ellas, se confirmó la salida del director nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper), del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) y modificaciones en la secretaría de Transporte y en entes reguladores del área energética.

A partir del 1° de febrero de 2026, el contador Pablo Luis Santos dejará su cargo como director nacional del Renaper y será reemplazado por el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux. La decisión quedó plasmada en el Decreto 33/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Diego Santilli. Como es habitual en este tipo de resoluciones, el texto agradece “los servicios prestados”, sin detallar los motivos de la salida ni realizar un balance de la gestión.

El Renaper depende de la secretaría del Interior y tiene a su cargo funciones centrales como la emisión y control de los documentos nacionales de identidad, pasaportes y partidas de nacimiento.

En paralelo, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera, mediante el Decreto 45/2026. Su salida se produjo tras una etapa de fuerte exposición pública, que incluyó un viaje reciente a Washington para avanzar en tareas de cooperación con autoridades estadounidenses en investigaciones por presunto lavado de dinero, entre ellas una causa vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

MIRA TAMBIÉN El Gobierno oficializó una suba del 2,85% en las jubilaciones y pensiones desde febrero





Starc también cerró su gestión participando como querellante en el juicio de los Cuadernos, una de las causas más sensibles que involucran a ex funcionarios y empresarios. Desde el Ministerio de Justicia destacaron su “profesionalismo y compromiso” y señalaron que continuará colaborando con el Gobierno en tareas vinculadas al desarrollo financiero y la consolidación institucional.

Aunque aún no fue oficializado, desde el Ejecutivo adelantaron que el licenciado Ernesto Gaspari asumirá la conducción de la UIF. Según se informó, cuenta con experiencia en gestión pública y privada y fue funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los cambios alcanzaron también al área de Transporte. A través del Decreto 47/2026 se formalizó la salida de Luis Octavio Pierrini como secretario del área y la designación del arquitecto Fernando Augusto Herrmann, quien asumió el pasado 22 de enero. En ese marco, renunciaron además los presidentes de Trenes Argentinos Operaciones (Sofsa) y Trenes Argentinos Infraestructura (Adif), Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore.

Desde la Casa Rosada señalaron que se trata de un “cambio total en la gestión de Transporte” y explicaron que las modificaciones fueron impulsadas por el nuevo secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni. Sofsa es una de las empresas que el Gobierno incluyó dentro del esquema de privatizaciones o concesiones previstas en la Ley Bases.

MIRA TAMBIÉN Renunció el titular del RENAPER y el Gobierno oficializó salidas en la UIF, Transporte y ENARGAS

Por último, en el área energética, se aceptó la renuncia de Carlos Alberto María Casares al frente del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y se designó como nuevo interventor a Marcelo Alejandro Nachon, mediante la Resolución 18/2026. El funcionario tendrá a su cargo la administración y control del organismo mientras continúe vigente la intervención, prorrogada hasta julio de 2026 o hasta la conformación del directorio definitivo.

La medida se enmarca en la continuidad de la emergencia energética y en el proceso de creación de un nuevo ente regulador unificado de gas y electricidad, previsto por la Ley 27.742, que aún no se encuentra operativo.

MIRA TAMBIÉN Los envíos puerta a puerta internacionales crecieron un 274,2% en 2025